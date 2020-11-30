Зависимая Германия: в МИД РФ ответили министру обороны ФРГ

Захарова ответила на призыв министра обороны ФРГ вести диалог с Россией с позиции силы

Вести разговоры с Россией с позиции силы у ФРГ вряд ли получится - слишком сильно Германия зависит в вопросах обороны от США. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, отвечая на слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Немцы полностью зависят в вопросах безопасности от Вашингтона и Пентагона. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - "зависимой страны в сфере безопасности". Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», - говорится в посте Захаровой.

Крамп-Карренбауэр ранее заявила, выступая перед бундестагом, что с Россией переговоры о разоружении необходимо вести с позиции силы. «Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», - отметила она.

Однако сомнительно, что Германия сможет «бряцать оружием», разговаривая с Россией, заявила Захарова. Она напомнила, что на немецкой территории расположен один из крупнейших воинских контингентов США. И совсем недавно Берлин возмущался американскими планами перебросить часть своих войск в другие европейские страны.

«Сильно, ничего не скажешь», - добавила представитель российского МИДа.

Важно также отметить, что в ФРГ находится ядерное оружие США, напомнила Захарова. Сила есть, но контролировать ее немецкие власти не могут, равно как и распоряжаться. По ее мнению, это - прямой признак зависимости.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в свою очередь, что заявление его немецкой коллеги о диалоге с Россией «с позиции силы» не способствует укреплению безопасности в Европе.

«Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе», - подчеркнул он.

По словам Конашенкова, Минобороны не торопилось с ответом на заявление о ведении диалога с Москвой с позиции силы в надежде, что «здравомыслящие политики» в ФРГ сами поправят главу ведомства. Конашенков указал Крамп-Карренбауэр на то, что подобная ее заявлению позиция в XX веке «уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа».

Министр обороны ФРГ ранее заявила, что угроза с российской стороны стала более явной. «Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более очевидной», - сказала Крамп-Карренбауэр.

Она посоветовала провести переговоры на эту тему с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы.

В середине ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе, чем обеспокоена Москва.

«Я сказал [главе МИД ФРГ] Хайко Маасу, я могу это повторить, потому что, думаю, это уже ни для кого не секрет, что мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе и с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», - подчеркнул Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

Петр Николаев