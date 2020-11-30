Провокация: Пушков оценил убийство ядерщика в Иране

В Совфеде прокомментировали кризис вокруг убийства иранского физика-ядерщика

Война из-за убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде вряд ли начнется, полагает российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, враги Ирана ждут, чтобы Тегеран дал им повод для силового вмешательства - то есть это убийство является провокацией. Иранцы считают, что к атаке на машину физика причастен Израиль.

Скорее всего, Иран не будет демонстративно отвечать на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter.

«Убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», - подчеркнул он.

По словам сенатора, Иран заинтересован в возвращении США к ядерной сделке.

В это же время глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство Мохсена Фахризаде может стать для Америки «спусковым крючком» к началу новой войны на Ближнем Востоке.

По словам сенатора, авианосец USS Nimitz ВМС США на днях получил приказ направиться в Персидский залив, а группа истребителей F-16 готовится к переброске в ОАЭ.

«Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен спусковой крючок, каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве», - написал Косачев в своем Facebook.

Так же, как и Пушков, он назвал убийство Фахризаде спланированной провокацией, целью которой является агрессия Ирана.

27 ноября в результате покушения под Тегераном был убит руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны - до ее роспуска в 2000-х годах. Он получил ранение и скончался в госпитале.

Практически сразу же президент Ирана Хасан Роухани заявил, что к убийству ученого причастен Израиль. По его словам, убийство Фахризаде показывает «отчаяние и глубину ненависти» врагов Ирана. Он также подчеркнул, что «мученическая смерть» ученого не остановит достижения страны.

Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган в свою очередь заявил, что Тегеран ответит на убийство. «Мы обрушимся молнией на убийц мученика», - сказал он.

Кроме того, командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами пообещал жестокое возмездие убийцам Фахризаде. По его словам, «враги ислама и народа», вдохновители этого убийства должны знать, что подобные преступления не подорвут решимость Ирана продолжать свой «славный и могущественный путь».

«На повестке дня стоит суровая месть и наказание для убийц», - подчеркнул глава КСИР.

Израильский министр по делам поселений Цахи Анегби, близкий сподвижник премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявил, что «понятия не имеет, кто убил Фахризаде».

«Дело не в том, что я не могу говорить из-за ответственности, я действительно понятия не имею», - сказал министр. В канцелярии премьер-министра Израиля заявили ТАСС, что не станут комментировать гибель ученого.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американских разведывательных службах, неизвестно, могли ли Соединенные Штаты быть осведомлены об операции заблаговременно.

Белый дом и Центральное разведуправление (ЦРУ) от комментариев по поводу убийства Фахризаде отказались.

Год назад, в январе 2020-го, американские спецслужбы по приказу президента США Дональда Трампа убили иранского военачальника, генерала КСИР Касема Сулеймани. Иранский премьер-министр Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран и США были близки к войне после убийства. После ракетного удара по Сулеймани, иранские ракеты обрушились на американские военные базы в Ираке.

Эксперты полагают, что сейчас американские власти выстраивают отношения с иранскими противниками, руководствуясь стремлением заключить новую ядерную сделку - на более выгодных для себя условиях. Ранее Вашингтон разорвал действовавшее в этой сфере соглашение, что вызвало возмущение не только Тегерана, но и стран Евросоюза.

Иван Жуковский