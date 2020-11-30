Войти
Российская газета

Ракета вышла на ракету: в 1969 году прошли испытания системы ПРО "Алдан"

255
0
0
РК "Енисей"
РК "Енисей".
Источник изображения: wikipedia.org

29 ноября 1969 года на 10-м научно-испытательном полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялись успешные испытания советских противоракет А-350Ж. Они уничтожили две части баллистической ракеты. Всего при тестировании системы ПРО А-35 было сбито 11 баллистических ракет.

Работы по созданию ПРО начались в 1958 году. Их курировал лично глава СССР Никита Хрущев, который поставил задачу ракетчикам разработать систему, чтобы "сбить пулей пулю". В напряженной конкурентной борьбе между конструкторскими бюро предпочтение было отдано системе А-35, созданной в КБ-1 под руководством генерал-лейтенанта и члена-корреспондента Академии наук СССР Григория Кисунько.

Система А-35 состояла из главного командно-вычислительного центра в Кубинке, двух комплексов дальнего радиолокационного обнаружения "Дунай-3М" и "Дунай-3У", локаторов сопровождения цели и ракетного комплекса "Енисей".

Для уничтожения баллистических ракет противника применялась противоракета А-350Ж. Ее общая длина составляла 19,8 метров при наибольшем диаметре 2,57 метра и размахе стабилизаторов первой ступени шесть метров. Масса ракеты в полностью снаряженном состоянии - 33 тонны. Термоядерная боеголовка мощность около двух мегатонн уничтожила ракеты на высоте до 400 километров.

В 1968 году на полигонном образце стрельбового комплекса "Алдан" начались испытательные работы. по оценке комплексных характеристик системы А-35. Создателям ПРО пришлось приложить немало усилий, чтобы "вывести ракету на ракету".

"Несмотря на чинимые "Алдану" препятствия, его конструкторские испытания прошли блестяще. Их окончание ознаменовалось дуплетным пуском противоракет А-350 с раздельным наведением на головную часть и корпус, как бы имитирующих два элемента разделяющейся головной части. И еще: пуск баллистической ракеты был произведен в режиме внезапности по отношению к "Алдану", находившемуся как бы на боевом дежурстве, а момент пуска выбран в ночное время, именуемое у моряков "собачьей вахтой". Это произошло 29 ноября 1969 года, в охотничий сезон", - пишет в книге "Секретная зона. Исповедь генерального конструктора" Григорий Кисунько.

Система А-35 успешно прошла госиспытания. В акте была зафиксирована вероятность поражения системой назначенной ей баллистической цели - 0,93. Такая высокая эффективность стрельбы не была достигнута ни в одной из ранее испытывавшихся систем ПВО. Столь значительное продвижение СССР в области ПРО заставило США искать возможность для заключения Договора по ограничению противоракетной обороны, который появился в 1972 году.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
А350
Компании
КБ-1
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
26.10.2020
«Неделинский» кошмар
14.06.2019
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой
17.01.2017
Архив фон Брауна помог создать русские ракеты (Technet.cz, Чехия)
15.09.2014
Новая Земля – объект особой секретности
06.09.2012
Неисчерпаемый потенциал 9К72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС