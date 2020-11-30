Полеты противолодочных Ту-142 ВКС РФ прошли по международным правилам

Самолеты Ту-142 ВКС России провели полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики в соответствии с международными правилами, заявили 29 ноября в пресс-службе Северного флота России.

Отмечается, что полет длился 12 часов, за это время российские самолеты преодолели более 7 тыс. км.

«Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — цитирует сообщение «Интерфакс».

28 ноября сообщалось, что два британских истребителя поднялись на сопровождение российских Ту-142 неподалеку от Шотландии.

Истребители вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии и направились к российским самолетам, совершавшим полет над международными водами Атлантики.

Ранее Минобороны РФ неоднократно указывало, что все полеты российской военной авиации всегда проходят в соответствии с международным правом и над нейтральными территориями, без нарушений границ других государств.