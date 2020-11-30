Китайский зонд вышел на орбиту Луны

Китайский зонд «Чанъэ-5» вышел на орбиту Луны. Аппарат находится примерно в 400 км от поверхности естественного спутника Земли, сообщает телеканал «Известия».

Китайский зонд «Чанъэ-5» вышел на орбиту Луны. Аппарат находится примерно в 400 км от поверхности естественного спутника Земли, сообщает телеканал «Известия».

29 ноября зонд прилунится в районе Океана Бурь на видимой стороне Луны. Станция соберет около 2 кг геологической породы. Образцы реголита будут доставлены на Землю. Домой «Чанъэ-5» прибудет во второй половине декабря.

Аппарат за лунным грунтом отправили впервые за 44 года.

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