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Интерфакс-АВН

Подразделения медицинского спецназа прибыли в Степанакерт для помощи местному населению

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Военнослужащий-медик ВС РФ
Военнослужащий-медик ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщило в воскресенье Минобороны России.

"Подразделения МОСН совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт. Ранее военные медики были переброшены самолётами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Республику Армения", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции, уточнили в Минобороны РФ.

В составе первого подразделения МОСН, как сообщается, прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. В специализированном медицинском пункте будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается восстановление мирной жизни при содействии российских миротворцев. Ранее была восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение. Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе.

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