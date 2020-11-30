Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»

Более 300 научных проектов поступили на рассмотрение в научно-координационный совет военного технополиса «Эра», сообщили 28 ноября в Минобороны.

Как рассказал руководитель научно-исследовательских проектов технополиса и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, в ходе первого заседания научно-координационного совета на рассмотрение поступило 318 экспериментальных проектов для выявления наиболее перспективных направлений деятельности в рамках работы технополиса.

Предложения направляли жители 30 городов России.

В работе заседания также приняли участие первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, замминистра обороны Павел Попов, руководители центральных органов военного управления России, члены руководства Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», представители РАН, научно-исследовательских и образовательных организаций.

«На поддержку работы технополиса «Эра», ее научно- координационного совета в дальнейшем будут направлены все необходимые силы Министерства обороны, чтобы результаты нашей совместной деятельности стали полезными и эффективными для всей страны», - указал Цаликов.

В 2018 году указом президента РФ Владимира Путина технополис «Эра» в Анапе был определен как специализированный научно - исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, государственные корпорации, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Исследования направлены на укрепление обороноспособности России.

Так, в августе этого года, технополис представил разработку военнослужащих пятой научной роты Сухопутных войск РФ, которые на основе анализа сирийского опыта разработали комплекс обнаружения поясов смертника в местах массового скопления людей.