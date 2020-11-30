Китайский конкурент МС-21 приступает к финальному этапу испытаний

Перспективный китайский авиалайнер C919 допустили до финального этапа испытаний — завершающих летных тестов и сертификации.

Главная надежда китайского авиастроения стала еще ближе к тому, чтобы выйти на коммерческие рейсы. Как стало известно, Администрация гражданской авиации КНР выдала корпорации COMAC допуск к завершающим летным тестам и сертификации C919. Согласно ранее озвученным данным, машину могут начать эксплуатировать уже в 2021 году.

Comac C919 представляет собой узкофюзеляжный пассажирский самолет, который должен составить конкуренцию таким машинам, как Airbus A320, Boeing 737 и российский МС-21.

Последний пока тоже проходит испытания. По состоянию на ноябрь 2020-го произвели пять таких машин. Начать эксплуатировать самолет ранее планировали в 2022-м. По последним данным, сроки могут сдвинуть: это вызвано, в частности, санкционным давлением Запада.

Разработчики делают все возможное, чтобы повысить конкурентоспособность своего детища на рынке. Одно из ранее озвученных решений — применение сверхпрочного сплава для лопаток авиадвигателей ПД-14, что повышает ресурс силовой установки.