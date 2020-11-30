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Naked Science

Китайский конкурент МС-21 приступает к финальному этапу испытаний

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Comac C919
Comac C919.
Источник изображения: wikimedia

Перспективный китайский авиалайнер C919 допустили до финального этапа испытаний — завершающих летных тестов и сертификации.

Главная надежда китайского авиастроения стала еще ближе к тому, чтобы выйти на коммерческие рейсы. Как стало известно, Администрация гражданской авиации КНР выдала корпорации COMAC допуск к завершающим летным тестам и сертификации C919. Согласно ранее озвученным данным, машину могут начать эксплуатировать уже в 2021 году.

Comac C919 представляет собой узкофюзеляжный пассажирский самолет, который должен составить конкуренцию таким машинам, как Airbus A320, Boeing 737 и российский МС-21.

Последний пока тоже проходит испытания. По состоянию на ноябрь 2020-го произвели пять таких машин. Начать эксплуатировать самолет ранее планировали в 2022-м. По последним данным, сроки могут сдвинуть: это вызвано, в частности, санкционным давлением Запада.

Разработчики делают все возможное, чтобы повысить конкурентоспособность своего детища на рынке. Одно из ранее озвученных решений — применение сверхпрочного сплава для лопаток авиадвигателей ПД-14, что повышает ресурс силовой установки.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Boeing-737
C919
А320
ПД-14
Компании
Airbus
Boeing
COMAC
Проекты
2020-й год
МС-21
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