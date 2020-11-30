«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне

Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Китайские военные должны быть готовы к войне и «не бояться смерти и лишений» - заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он указал, что «ключ к победе в войнах - это усиление подготовки», и призвал военачальников поддерживать боевой дух.

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал свои вооруженные силы не бояться смерти и сосредоточиться на подготовке к победе в войне, передает Daily Mail. Он приказал своим военным усилить подготовку в боевых условиях и «не бояться смерти и лишений».

Несколькими днями ранее, выступая в Центральном военном комитете в Пекине, китайский лидер подчеркнул важность и безотлагательность подготовки к войне.

«Ключ к победе в войнах - это усиление подготовки. Военная подготовка - регулярная и центральная задача армии. Это основной способ повышения боевой эффективности», - приводит слова главы КНР информационное агентство «Синьхуа».

Си также призвал военачальников поддерживать боевой дух, «не боясь ни невзгод, ни смерти», добавив, что военное развитие Китая и вся ситуация в мире вступили в «новую эру».

Он напомнил также, что цель Коммунистической партии - превратить Народно-освободительную армию (НОАК) в боевую силу мирового уровня.

В пятницу, 27 ноября, МИД Китая объявил о планах ввести санкции против американских оборонных компаний. Недовольство КНР вызвали продажи Тайваню оружия на несколько миллиардов долларов.

В качестве объектов санкций были названы Lockheed Martin, Boeing Defense, Space & Security и Raytheon, а также «лица и организации США, сыгравшие вопиющую роль» в продажах вооружения, военной и специальной техники Тайваню, пишет The Guardian.

Тайвань - самоуправляющаяся территориальная единица, которую Пекин считает китайской провинцией в соответствии с принципом «одного Китая». В последнее время сообщения о якобы возможном возвращении контроля Китая над этой территорией силой появляются все чаще.

При этом ранее МИД Тайваня подтвердил покупку за $2,37 млрд системы береговой обороны Harpoon производства компании Boeing в соответствии с Законом США о взаимоотношениях с Тайванем 1979 года, который определяет отношения между двумя правительствами и предусматривает предоставление Тайваню оборонных материалов и услуг.

Этому предшествовало одобрение продажи оружия на сумму $1,8 млрд, который включал крылатые ракеты воздушного базирования SLAM-ER, установки реактивных систем залпового огня HIMARS и разведывательные датчики MS-110 для самолетов, а также заключенная в августе сделка о продаже 66 истребителей F-16.

В последнее время число сторонников «силового захвата» Тайваня увеличивается.

Как писала The Times, данная идея активно обсуждается китайскими националистами в соцсетях. Призыв к военному присоединению острова набрал около 750 млн просмотров, а один из аккаунтов пропагандистов насчитывает более 500 тыс. подписчиков.

В прошлом месяце стало известно о том, что Береговая охрана США отправит корабли в западную часть Тихого океана для противодействия незаконному, как считает Вашингтон, промыслу Китая в регионе. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности», - говорилось в заявлении.

О'Брайен указал, что в западной части Тихого океана будут размещены катера быстрого реагирования. По его словам, они будут направлены в регион для обеспечения национальных интересов США.

Согласно оценкам экспертов ежегодника Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Китай в 2018 году на свои вооруженные силы выделил $250 млрд, что больше на 5,0% по сравнению с 2017 годом и на 83% по сравнению с 2009 годом.

В целом динамика военных расходов Китая по-прежнему связана с динамикой экономического развития страны: с 2013 года Китай ежегодно выделяет на вооруженные силы 1,9% ВВП. С замедлением экономического роста страны в 2018 году до самого низкого за 28 лет уровня можно ожидать и более низких темпов увеличения военных расходов в предстоящие годы.

США же впервые за семь лет увеличили военные расходы, доведя их до показателя в $649 млрд в 2018 году. На американские военные расходы в 2018 году приходилось 36% мировых военных расходов, и они были в 2,6 раза больше, чем у Китая - второй по величине военных расходов страны.

Андрей Ермолов