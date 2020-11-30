Войти
Газета.ru

«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне

285
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Китайские военные должны быть готовы к войне и «не бояться смерти и лишений» - заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он указал, что «ключ к победе в войнах - это усиление подготовки», и призвал военачальников поддерживать боевой дух.

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал свои вооруженные силы не бояться смерти и сосредоточиться на подготовке к победе в войне, передает Daily Mail. Он приказал своим военным усилить подготовку в боевых условиях и «не бояться смерти и лишений».

Несколькими днями ранее, выступая в Центральном военном комитете в Пекине, китайский лидер подчеркнул важность и безотлагательность подготовки к войне.

«Ключ к победе в войнах - это усиление подготовки. Военная подготовка - регулярная и центральная задача армии. Это основной способ повышения боевой эффективности», - приводит слова главы КНР информационное агентство «Синьхуа».

Си также призвал военачальников поддерживать боевой дух, «не боясь ни невзгод, ни смерти», добавив, что военное развитие Китая и вся ситуация в мире вступили в «новую эру».

Он напомнил также, что цель Коммунистической партии - превратить Народно-освободительную армию (НОАК) в боевую силу мирового уровня.

В пятницу, 27 ноября, МИД Китая объявил о планах ввести санкции против американских оборонных компаний. Недовольство КНР вызвали продажи Тайваню оружия на несколько миллиардов долларов.

В качестве объектов санкций были названы Lockheed Martin, Boeing Defense, Space & Security и Raytheon, а также «лица и организации США, сыгравшие вопиющую роль» в продажах вооружения, военной и специальной техники Тайваню, пишет The Guardian.

Тайвань - самоуправляющаяся территориальная единица, которую Пекин считает китайской провинцией в соответствии с принципом «одного Китая». В последнее время сообщения о якобы возможном возвращении контроля Китая над этой территорией силой появляются все чаще.

При этом ранее МИД Тайваня подтвердил покупку за $2,37 млрд системы береговой обороны Harpoon производства компании Boeing в соответствии с Законом США о взаимоотношениях с Тайванем 1979 года, который определяет отношения между двумя правительствами и предусматривает предоставление Тайваню оборонных материалов и услуг.

Этому предшествовало одобрение продажи оружия на сумму $1,8 млрд, который включал крылатые ракеты воздушного базирования SLAM-ER, установки реактивных систем залпового огня HIMARS и разведывательные датчики MS-110 для самолетов, а также заключенная в августе сделка о продаже 66 истребителей F-16.

В последнее время число сторонников «силового захвата» Тайваня увеличивается.

Как писала The Times, данная идея активно обсуждается китайскими националистами в соцсетях. Призыв к военному присоединению острова набрал около 750 млн просмотров, а один из аккаунтов пропагандистов насчитывает более 500 тыс. подписчиков.

В прошлом месяце стало известно о том, что Береговая охрана США отправит корабли в западную часть Тихого океана для противодействия незаконному, как считает Вашингтон, промыслу Китая в регионе. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности», - говорилось в заявлении.

О'Брайен указал, что в западной части Тихого океана будут размещены катера быстрого реагирования. По его словам, они будут направлены в регион для обеспечения национальных интересов США.

Согласно оценкам экспертов ежегодника Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Китай в 2018 году на свои вооруженные силы выделил $250 млрд, что больше на 5,0% по сравнению с 2017 годом и на 83% по сравнению с 2009 годом.

В целом динамика военных расходов Китая по-прежнему связана с динамикой экономического развития страны: с 2013 года Китай ежегодно выделяет на вооруженные силы 1,9% ВВП. С замедлением экономического роста страны в 2018 году до самого низкого за 28 лет уровня можно ожидать и более низких темпов увеличения военных расходов в предстоящие годы.

США же впервые за семь лет увеличили военные расходы, доведя их до показателя в $649 млрд в 2018 году. На американские военные расходы в 2018 году приходилось 36% мировых военных расходов, и они были в 2,6 раза больше, чем у Китая - второй по величине военных расходов страны.


Андрей Ермолов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
Harpoon ПКР
HIMARS
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon
СИПРИ
Похожие новости
06.11.2020
Предполагаемая продажа Тайваню беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian
28.10.2020
Китай вводит санкции против американской оборонки
21.10.2020
Администрация США планирует продать Тайваню новую партию ВиВТ
15.10.2020
США не даст Китаю спать спокойно
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС