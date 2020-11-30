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ТАСС

Су-27 поднимался на сопровождение самолета-разведчика США над Черным морем

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Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

Как сообщили в Минобороны РФ, нарушения государственной границы не допущено

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Истребитель Су-27 вылетал в субботу на опознавание и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ (входит в Министерство обороны России).

Там отметили, что 28 ноября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. "Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения государственной границы РФ не допущено, подчеркнули в НЦУО. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Су-27
Компании
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