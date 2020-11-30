Британские истребители взлетали на "перехват" военных самолетов РФ вблизи Шотландии

Лондон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Пара британских истребителей Typhoon в субботу экстренно поднималась на "перехват" и сопровождение российских военных самолетов, предположительно дальних противолодочных Ту-142, выполнявших полет к северо-западу от Шотландии, сообщил специализированный авиационный сайт MilRadar.

По имеющимся сведениям, британские истребители сил постоянной готовности, вылетевшие с авиабазы Лоссимут в Шотландии, следили за действиями российских самолетов, которые три часа курсировали вблизи Великобритании над международными водами Атлантики. Для обеспечения длительности миссии британских истребителей в операции был задействован самолет-заправщик Королевских ВВС Voyager.