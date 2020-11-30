Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центр управления обороной России в субботу, 28 ноября.

По данным центра, в субботу российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.

Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. После разворота американского RC-135 от государственной границы РФ, истребитель благополучно вернулся на базу.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — приводит «РИА Новости» слова сообщения центра.

26 октября Су-27 вылетал на перехват французских истребителей-бомбардировщиков «Мираж-2000» над Черным морем. РЛС Южного военного округа зафиксировали французские военные самолеты, которые приближались к российским границам. Когда иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы России, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования

Минобороны России регулярно фиксирует активность военных самолетов НАТО у российских границ. В сентябре британское издание The Times писало, что военные Великобритании намеренно увеличили разведывательную деятельность у российских границ, чтобы изучить «противника».