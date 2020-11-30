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РИА Новости

"Танкисты очень довольны". Глава Сербии поблагодарил РФ за новую технику

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Танкисты, участники полуфинала чемпионата мира по "Танковому биатлону" из команды министерства обороны Сербии
Танкисты, участники полуфинала чемпионата мира по "Танковому биатлону" из команды министерства обороны Сербии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 28 ноября/ Радио Sputnik. Российское вооружение усилит обороноспособность и позицию военного нейтралитета Сербии, заявил президент Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сербского лидера прозвучало на смотре танков Т-72МС, полученных по соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

Смотр новой техники состоялся на территории воинской части города Ниш на юге страны. Ранее танки были доставлены из России, однако маршрут и дата их прибытия в республику официально не раскрывались.

Всего по соглашению Москвы и Белграда предусмотрена передача в дар 30 машин модернизированного типа.

Помимо Вучича, в смотре приняли участие министр обороны балканской страны Небойша Стефанович и посол РФ Александр Боцан-Харченко, а также представители командования сербских вооруженных сил.

"Я благодарен России и президенту Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2", – заявил Вучич собравшимся и добавил, что ожидает передачу оставшихся машин и танков.

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика приобрела у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград купил у Москвы ЗРПК "Панцирь-С1".

Александр Вучич заявлял, что Сербия хочет иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но пока не может себе этого позволить.

Ранее радио Sputnik сообщало о поставках военной техники из России в Сербию.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БРДМ-2
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
С-400 Триумф
Т-72
Персоны
Путин Владимир
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