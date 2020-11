Стальная леди: кому пророчат пост главы Пентагона

Элиты США поддерживают кандидатуру Мишель Флурной на пост министра обороны

Будущий президент США Джо Байден пока не определился с кандидатурой на пост министра обороны, американские элиты все чаще высказываются в пользу Мишель Флурной. Ключевые демократы Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей, бывший министр обороны и множество других сторонников публично заявили, что в ближайшее время она станет первой женщиной, возглавившей Пентагон.

В течение нескольких месяцев многие ожидали, что Байден выберет на пост главы Пентагона Флурной, экс-заместителя министра обороны по вопросам политики в администрации Билла Клинтона и основателя аналитического центра Center for the New American Security. Но Джо Байден объявил о составе своей команды национальной безопасности на этой неделе, пока не назвав кандидата на пост министра обороны.

В совместном заявлении в среду председатель подкомитета палаты представителей США по вопросам личного состава Джеки Спейер и председатель подкомитета по разведке и возникающим угрозам и возможностям Джим Ланжевен подчеркнули, что

«давно пора сломать этот дискриминационный барьер». Законодатели имели в виду первое назначение женщины на должность военного ведомства США.

«Как высокопоставленные члены конгресса, мы искренне ценим то, что госпожа Флурной пользуется большим уважением как выдающийся эксперт по оборонной политике, неустанно трудившаяся над выработкой эффективных двухпартийных решений национальных проблем», - заявили они.

«Ей доверяют те, с кем она работает, и те, кто работает на нее. После бурных последних четырех лет устойчивое лидерство госпожи Флурной, ее видение будущего и твердое понимание стратегии, кадровой политики и оборонных технологий следующего поколения - это именно то, что нам нужно», - подчеркивают американские законодатели.

Новые слова поддержки Флурной прозвучали на фоне сообщений о том, что Джо Байден не был полностью уверен в Мишель Флурной, хотя она по-прежнему оставалась одной из самых сильных кандидатур на пост главы Пентагона. Еще один кандидат - Джей Джонсон, второй министр внутренней безопасности президента в администрации Барака Обамы. В случае назначения он станет первым чернокожим министром обороны.

Лидер демократического большинства в палате представителей Джеймс Клайберн и близкий соратник Джо Байдена, выразил разочарование в среду, что афроамериканцы не заняли более заметных мест среди кандидатов на вакантные должности в новой администрации Белого дома.

«Насколько я слышал, темнокожим людям уделяется должное внимание. Но пока среди руководства США есть только одна черная женщина»,

- сказал Клайберн в интервью Хуану Уильямсу, обозревателю The Hill. Клайберн имел в виду Линду Томас-Гринфилд, выдвинутую Байденом на пост посла США в ООН.

Впрочем кандидатура Флурной вызвала и некоторую критику из-за ее связей с оборонной промышленностью. Флурной вошла в совет директоров компании Booz Allen Hamilton и в 2018 году стала соучредителем оборонной консалтинговой фирмы WestExec Advisors.

В воскресенье член палаты представителей США Ро Кханна отправил твит, в котором спрашивал, готова ли Флурной «полностью уйти из Афганистана и запретить продажу оружия саудовцам, чтобы положить конец войне в Йемене?»

Затем в среду Ро Кханна отправил еще один твит, в котором говорилось:

«Люди, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, не должны быть назначены для регулирования этой отрасли. Мы должны установить стандарт, запрещающий увековечивать постоянно «вращающуюся дверь».

Несмотря на критику, другие конгрессмены благодарят команду Джо Байдена за взаимодействие с ними по вопросам внешней и внутренней политики и заявляют, что их цель состояла не в том, чтобы сорвать выдвижение какой-либо кандидатуры Джо Байдена, а в том, чтобы держать в поле зрения имеющиеся проблемы.

Два левых члена комитета по делам вооруженных сил палаты представителе США, Рубен Гальего и Сет Моултон выступили в защиту Флурной в среду. Гальего обратил внимание на опыт Флурной и подчеркнул ее работу «в течение многих лет, когда она поднимала тревогу в связи с множеством новых угроз, таких как изменение климата и пандемия».

«Мишель Флурной обладает огромной квалификацией и способна выполнять обязанности министра обороны, и это хорошо сочетается с тем, что мы восстанавливаем репутацию Америки в мире и проводим более прогрессивную политику национальной безопасности», - добавил вице-председатель конгресса по прогрессивному развитию Рубен Гальего.

Соруководитель двухпартийной оперативной группы комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США «Будущее обороны», Сет Моултон, также предложил поддержку Флурной как опытному и дальновидному политику.

«Мишель Флурной глубоко понимает существующую бюрократию Министерства обороны США и будущее нашей обороны. Это редкое сочетание. Я хотел бы, чтобы ее выдвинули на пост министра обороны», - заявил он.

В среду вечером к дискуссии добавили свои голоса 29 экспертов в области ядерного оружия, в том числе, Уильям Перри, который занимал пост министра обороны с 1994 по 1997 год при президенте Билле Клинтоне.

«Мы знали Мишель Флурной и работали с ней в некоторых случаях на протяжении десятилетий», - пишут авторы письма. «Она глубоко разбирается в политике и бюджетах в области ядерного оружия и обладает высокой квалификацией, чтобы руководить Министерством обороны по сложным и важным вопросам закупок ядерного оружия, политики сдерживания, ядерных рисков и сокращения вооружений», - добавляют они.

«Она лучше всех подготовлена к тому, чтобы министерство обороны не инвестировало по инерции слишком много средств в ненужные или опасные устаревшие системы, в том числе системы ядерного оружия, которые плохо подходят для устранения насущных опасностей сегодня и завтра, - заключают они. -

Мы считаем, что Мишель Флурной - лучший кандидат на эту должность».

Среди других лиц, подписавших письмо, - бывшие официальные лица эпохи Обамы: экс-заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер, бывший помощник министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты Эндрю Вебер, а также Джон Вольфстал, который работал специальным помощником Обамы и старшим директором по контролю над вооружениями и нераспространению в Совете национальной безопасности и Лаура С. Х. Холгейт, бывший чиновник СНБ, которая была послом в Международном агентстве по атомной энергии.

Группа из 11 военных и ветеранских организаций уже поддержала Флурной, высоко оценив ее «неоспоримый опыт» и потребовав скорейшего подтверждения ее выдвижения на пост главы военного ведомства.

«Дискуссия вокруг кандидатуры Флурной возвращает нас к полузабытой полемике в духе марксизма-ленинизма - о роли личности в истории.

Ясно, что воздействие Мишель, в случае ее назначения, на военную политику США будет иметь место, но решающим оно быть не сможет. В первую очередь - из-за

полузабытого у нас, но реально существующего в США гражданского контроля за военной сферой», - рассказал «Газете.Ru» директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Как пояснил собеседник издания, все свои планы и действия новый министр обороны будет вынуждена объяснять, обосновывать и одобрять в конгрессе США.

«И там, где дело коснется России, уверяю вас, куда большее значение будет иметь не личность и настроения Мишель Флурной, а действия и позиция самой России. Безусловно позитивным сигналом для будущего США и для наших двусторонних отношений является то, что среди рекомендующих Флурной на высокий пост мы замечаем многих известных и влиятельных представителей политико-академического сообщества, кто не раз занимал объективную и не политизированную позицию и не раз вносил весомый вклад в развитие диалога между Москвой и Вашингтоном», - заключил Сергей Ознобищев.

Михаил Ходаренок