Войти
Российская газета

В Петербурге бригаде кораблей с крейсером "Аврора" вручили боевое знамя

210
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге в субботу вручили боевое знамя личному составу бригады строящихся и находящихся в ремонте кораблей, подводных лодок Ленинградской военно-морской базы. В этой же бригаде служит и знаменитый крейсер "Аврора", сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Именно на палубе "Авроры" сначала и прошла церемония крепления полотнища к древку. Это право завоевали 16 лучших военнослужащих бригады, в том числе и радиотелеграфист боевой части крейсера старший матрос Владимир Саблин. Кстати, на борту "Авроры" военнослужащие по призыву проходят службу.

Завершил ритуал крепления полотнища к древку председатель Кронштадтского морского собрания контр-адмирал Александр Спешилов. В 80-е годы он служил в бригаде на должности заместителя командира, а потом и командира. После этого боевое знамя освятили.

Боевое знамя - символ и воинская реликвия военной части. Оно свидетельствует о принадлежности к ВС России.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
10.04.2017
Система ПВО Москвы сопровождала в прошлом году более 300 тыс. воздушных судов
23.12.2016
Главком Сухопутных войск РФ сообщил об успешном выполнении всех поставленных задач
26.02.2016
Ил-96. Самолет Судного дня
30.10.2015
Подводные спасательные аппараты "АРС-600" испытаны в Черном море
27.03.2015
ЗРК «БУК-М2Э» – образец совершенства
10.04.2013
К "Булаве" вопросов нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС