Войти
ТАСС

Запуск тяжелой "Ангары" состоится в декабре

268
0
0
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Ракета готова, проинформировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится в декабре. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Да, декабрь. РН (ракета-носитель - прим. ТАСС) готова", - написал Рогозин в Twitter в ответ на вопрос, действительно ли пуск перенесен на 11 декабря.

Ранее запуск "Ангары" был запланирован на 28 ноября. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками, поэтому пуск был перенесен на несколько дней для выяснения причин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что, пока "Ангара" была в техническом комплексе, замечаний не было.

В августе Роскосмос проинформировал, что на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск с Плесецка запланирован на 28 ноября.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся в декабре 2014 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Плесецк
Похожие новости
24.08.2020
Ракету-носитель "Ангара" доставили на космодром Плесецк
17.08.2020
Тяжелую ракету "Ангара" отправили на космодром Плесецк для испытаний
16.07.2019
Утонет ли "Федерация": как будут спасать космонавтов с нового корабля
04.10.2018
Источник: монтажно-испытательный комплекс Восточного начали модернизировать под "Ангару"
18.08.2017
Своя ноша: почему Россия перестанет запускать военные спутники с Байконура
04.09.2014
Владимир Путин сделал свой сверхтяжелый выбор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС