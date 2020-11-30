Запуск тяжелой "Ангары" состоится в декабре

Ракета готова, проинформировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится в декабре. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Да, декабрь. РН (ракета-носитель - прим. ТАСС) готова", - написал Рогозин в Twitter в ответ на вопрос, действительно ли пуск перенесен на 11 декабря.

Ранее запуск "Ангары" был запланирован на 28 ноября. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками, поэтому пуск был перенесен на несколько дней для выяснения причин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что, пока "Ангара" была в техническом комплексе, замечаний не было.

В августе Роскосмос проинформировал, что на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск с Плесецка запланирован на 28 ноября.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся в декабре 2014 года.