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Интерфакс-АВН

Научный совет технополиса "Эра" Минобороны РФ занялся отбором перспективных проектов в сфере ОПК

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Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра"
Члены делегации Общественного совета при Минобороны России в военном инновационном технополисе "Эра".
Источник изображения: Максим Кисляков /

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегия развития технополиса "Эра" и передовые разработки в сфере обеспечения военной безопасности России обсуждены в ходе первого заседания научно-координационного совета, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Участники встречи оценили предлагаемые проекты и выявили ключевые предложения, представляющие интерес для дальнейшей разработки, а также обсудили вопросы реализации стратегии научного развития военного инновационного технополиса (ВИТ) "Эра", - говорится в сообщении.

Руководитель научно-исследовательскими проектами технополиса Михаил Ковальчук сообщил на заседании, что в совет поступило 318 экспериментальных проектов для выявления наиболее перспективных направлений деятельности в рамках работы ВИТ "Эра".

Ранее стало известно, что среди приоритетных направлений работы ВИТ "Эра", созданном в Анапе, оружие на новых физических принципах, технологии искусственного интеллекта, биотехнические системы и др.

В заседании совета приняли участие первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, замглавы военного ведомства Павел Попов, представители руководства "Курчатовского института", Российской академии наук, научно-исследовательских, образовательных организаций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
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