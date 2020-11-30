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Известия.ru

Рогозин назвал срок запуска тяжелой ракеты «Ангара»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Запуск российской тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится в декабре, ракета полностью готова, сообщил 28 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На вопрос подписчиков в Twitter, действительно ли пуск ракеты перенесен с ноября на другой срок, глава госкорпорации ответил утвердительно.

«Да, декабрь. РН (ракета-носитель. — Ред.) готова», — написал он.

Это будет второй старт «Ангары-А5» в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков.

В октябре сообщалось, что запуск «Ангары» с космодрома Плесецк запланирован на 28 ноября. Позднее его перенесли из-за замечания во время испытаний на стартовом комплексе.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» провели в 2014 году.

17 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия к 2025 году сможет ежегодно осуществлять до 20 пусков ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого класса.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
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