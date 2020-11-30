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Cheongung II: между «Патриотом» и «Витязем»

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Источник изображения: warspot.ru

Южная Корея продолжает совершенствовать свою систему ПВО. Вчера, 27 ноября, портал janes.com сообщил о том, что южнокорейская армия получила первую батарею ЗРК Cheongung нового поколения, которая построена с применением технологий российской ЗРК «Витязь». При этом в Южной Корее его называют эквивалентом американской системы ПВО Patriot.

Cheongung II, также известный как M-SAM, является модернизированной версией ЗРК Cheongung первого поколения. По заявлению разработчиков, новая версия южнокорейского ЗРК оснащается более быстрыми и дальнобойными ракетами.

Пуск ракеты ЗРК Cheongung II и поражение цели

Источник изображения: janes.com

Cheongung II является представителем систем ПВО средней дальности и может поражать цели на расстоянии до 40 км и высоте до 20 км. Ракеты этого ЗРК способны развивать скорость до 5 чисел Маха, что является нижним порогом гиперзвука. В компании LIG Nex1 указывают, что поражение цели происходит прямым попаданием, а в ходе испытаний Cheongung II показал стопроцентную точность.

По данным портала armyrecognition.com, Cheongung II был разработан российским конструкторским бюро «Алмаз» при содействии компаний Samsung Thales, LIG Nex1 и Doosan DST. При этом локализации и задействования собственных разработок южнокорейских компаний оказалось достаточно, чтобы в Республике Корея считали его отечественной системой. После передачи прототипов южнокорейской стороне концерн «Алмаз-Антей» продолжил работы и представил российскую систему ПВО С-350 «Витязь».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
LIG Nex1
Thales
Алмаз-Антей
Проекты
ГЗЛА
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