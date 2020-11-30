Спецназ США отрабатывает в Эстонии операции американского командования в Европе

Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии.

Таллин. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Находящееся в Эстонии подразделение специальных операций стратегического уровня США отрабатывает операции американского командования в Европе, сообщил министр обороны балтийской республики Юри Луйк (Juri Luik).

"Важно, что в настоящее время в Эстонии находится подразделение стратегического уровня, которое напрямую специализируется на операциях под командованием Европейского командования США", - сказал Луйк на встрече с подразделением, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны.

"Постоянное присутствие американских спецподразделений в Эстонии является ярким примером приверженности и готовности США защищать НАТО и Эстонию, а также наших хороших двусторонних отношений", - заявил министр.

352-е подразделение специальных операций ВВС США отрабатывает в ноябре-декабре в воздушном пространстве Эстонии взаимодействие самолетов различного назначения с эстонскими операторами и другими подразделениями Сил обороны.

Вместе со спецподразделением в Эстонию прибыли самолеты ВВС США MC-130J Commando II, а также CV-22B Osprey, способный совершать вертикальные взлеты.

Основная цель 352-го подразделения специальных операций США в Эстонии - сотрудничество с командованием специальных операций Сил обороны с целью обучения и развития совместных действий сил спецназначения союзников. В частности, американцы и эстонцы отрабатывают высадку спецназа в тыл противника и его обратную доставку, сообщило эстонское телевидение.