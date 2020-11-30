Новая эра: 70 лет назад СССР обзавелся первой баллистической ракетой

Ровно 70 лет назад - 28 ноября 1950 года - в СССР приняли на вооружение первую баллистическую ракету Р-1. Так для отечественных вооруженных сил началась новая эпоха, главным достижением которой является появление грозного ядерного щита страны.

Руководил проектом по созданию нового вида оружия легендарный Сергей Королев. Возглавляемая им группа конструкторов взяла за основу немецкую ракету A4 ("Фау-2") Вернера фон Брауна. Однако проблема заключалась в том, что готового образца у советских инженеров не было. На заводе в Тюрингии первыми в 1945 году побывали американцы, которые вывезли все оборудование, документацию и оставшиеся экземпляры ракет, захватив и "мозг" предприятия - самого фон Брауна. Поэтому советская ракета создавалась, опираясь лишь на обрывочные данные, многое делалось с нуля.

Первые экземпляры ракет удалось собрать в основном из немецких комплектующих. Наземные испытания показали, что все системы работают штатно, поэтому в октябре 1947 года военные приступили к пускам на полигоне Капустин Яр. Главная проблема заключалась в том, что те ракеты оказались очень неточным оружием. При дальности полета около 200-230 километров отклонение от заданной точки достигало 180 километров. Впрочем, это не удивительно, ведь их предком была "Фау-2", которая также не отличалась точностью. Гитлер все время поторапливал своих ученых, надеясь получить супероружие, которое перевернет ход войны. Но добиться идеального результата в сжатые сроки было крайне сложно.

Поняв, что копирование немецких ракет не дает нужный результат, советское руководство постановило приступить к созданию усовершенствованной версии системы, которая должна была состоять уже из отечественных комплектующих. Все производство сконцентрировалось в СССР, и именно это изделие в итоге получило название Р-1.

При создании этой ракеты использовались уже другие металлы и сплавы, изменилась форма приборного и хвостового отсеков. Также был разработан новый двигатель - РД-100 / 8Д51. В качестве горючего использовался этиловый спирт, окислителем выступал жидкий кислород. Системы наведения заменили на гироскопы и радиоаппаратуру отечественного производства. Р-1 могла нести неотделяемую фугасную боевую часть массой 1075 килограммов. Масса заряда составляла 785 килограммов.

Первые запуски новой ракеты состоялись в сентябре-октябре 1948 года. После нескольких неудач на начальных этапах, относительно успешный пуск все же состоялся. Ракета преодолела 288 километров, но отклонилась от цели на пять километров. Уже не на 180, конечно, но все равно слишком много - проект вновь отправили на доработку. Спустя еще год результат оказался гораздо лучше - из 20 изделий 17 выполнили поставленные задачи. Государственные испытания признали успешными.

В результате 28 ноября 1950 года первая отечественная баллистическая ракета была принята на вооружение, а спустя примерно полгода началось ее серийное производство, которое продолжалось до 1955 года.

Алексей Иванов