С кем собирается воевать Китай

Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к военачальникам страны с призывом усилить подготовку к боевым действиям в предстоящей войне.

Об этом со ссылкой на государственные издания Китая сообщает издание Daily Mai. По данным таблоида, призыв прозвучал еще 25 ноября в время встречи председателя с военачальниками Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Си Цзиньпин призвал своих генералов «не бояться смерти и невзгод и сосредоточиться на подготовке к победе в войне».

Стоит отметить, что это уже далеко не первый призыв главы КНР готовиться к войне. Еще в октябре китайское государственное информационное агентство Xinhua сообщало, что Си Цзиньпин призвал военнослужащих страны «направить ум и энергию на подготовку к войне». Также он потребовал «поддерживать состояние повышенной готовности» и быть «абсолютно лояльной, абсолютно чистой и абсолютно надежной» армией.

Такое заявление он сделал во время визита к Корпусу морской пехоты в городе Чаочжоу. По словам лидера КНР, укрепление боеготовности станет главным приоритетом на следующую пятилетку.

«Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты», — добавил Цзиньпин.

В Китае обязательная воинская повинность сочетается с добровольным набором в армию. Обязательному призыву на действительную службу подлежат мужчины в возрасте 18−22 лет.

Однако при чрезвычайных обстоятельствах Госсовет КНР и Центральный военный совет (ЦВС) могут принять решение о призыве на действительную военную службу мужчин от 36 до 45 лет. Eadaily отмечает, что этом случае общая численность личного состава китайской армии будет составлять десятки миллионов человек.