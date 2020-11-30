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Военно-промышленный курьер

Украина бросит на Донбасс надувные танки

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Источник изображения: vpk-news.ru

На украинском полигоне «Широкий Лан» прошла презентация надувного макета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация», которая, по мнению устроителей шоу, будет «надувать» потенциального противника. Однако, если в давние времена муляжи были необходимы для принятия огня на себя, то сейчас резина больше носит роль дезинформации противника о количестве боевой техники в определенном районе.

Как сообщает Украинский военный портал, показ «военной» техники провел благотворительный фонд «Вернись живым».

Военные уверяют, что это полноценная имитационная единица, которую смогут «увидеть» все типы переносных станций наземной разведки, РЛС, беспилотные аппараты с тепловизорами. 

Вместе с военными, еще в 2018 году, мы начали работу над созданием макетов артиллерийского вооружения, говорят устроители выставки. Завершающим этапом, отмечает портал, станет боевое крещение «резиновых танков» на Донбассе.

В сети уже появились теплые отклики читателей. Как едко заметил один из них: «Надувная армия, надувная экономика, надувное счастье от команды Зеленского»...

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2С3 Акация
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