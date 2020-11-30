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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот ВМФ России за год выполнил 4,2 тыс. боевых упражнений

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Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Архивное фото
Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Ряд сложных боевых упражнений выполнил личный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в уходящем году, экипажи провели более десяти дальних походов, говорится в сообщении флота.

Такие данные привёл командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в ходе состоявшегося в субботу заседании военного совета ТОФ, на котором были подведены итоги деятельности сил оперативно-стратегического объединения в 2020 году.

"Авакянц отметил, что моряки ТОФ приняли участие в международном учении с Военно-морскими силами Индии "Индра Нэви-2020", провели более 10 походов в дальней океанской зоне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Надводные боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота корабли и суда находились в море суммарно 16 800 суток", - говорится в сообщении ТОФ.

"В текущем году в ходе учений силами ТОФ был выполнен ряд сложных боевых упражнений. Восемь из них заявлены для включения в Книгу рекордов Вооружённых сил", - информирует штаб флота.

По его данным, всего силами ТОФ в море и на полигонах проведено более 4 200 боевых упражнений, что превышает аналогичные показатели прошлого года.

На заседании Авакянц поставил перед подчиненными задачи на новый учебный год.

"Он рассказал о ходе пополнения флота новыми кораблями и судами, поступлении современной боевой техники, развитии инфраструктуры пунктов базирования сил, а также акцентировал внимание на детальной разработке учений", - говорится в сообщении.

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