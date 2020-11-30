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Интерфакс-АВН

Российский корвет на учениях в Атлантике уничтожил субмарину "противника"

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Корвет "Бойкий" проекта 20380
Корвет "Бойкий" проекта 20380.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипаж корвета "Бойкий" выполнил противолодочные задачи в акватории Атлантического океана, сообщил в субботу Балтийский флот.

"В северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета "Бойкий" отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27", - говорится в сообщении.

Экипаж классифицировал субмарину, отследил её манёвры с помощью гидроакустической станции корабля. "После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения", - сообщил штаб флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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