Российский корвет на учениях в Атлантике уничтожил субмарину "противника"

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипаж корвета "Бойкий" выполнил противолодочные задачи в акватории Атлантического океана, сообщил в субботу Балтийский флот.

"В северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета "Бойкий" отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27", - говорится в сообщении.

Экипаж классифицировал субмарину, отследил её манёвры с помощью гидроакустической станции корабля. "После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с использованием торпедного вооружения", - сообщил штаб флота.