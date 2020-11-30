«Апачи» нового поколения приземлились в Великобритании

Ударные вертолёты британской армии станут более осведомлёнными и смертоносными. Вчера, 27 ноября, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что в Великобританию поставлена первая пара из 50 заказанных американских вертолётов AH-64E Apache Guardian.

«Новые машины позволят Великобритании сохранить свой боевой потенциал ударных вертолётов на десятилетия вперёд благодаря улучшенным цифровым возможностям. Новый вертолёт уже состоит на вооружении армии США и других стран», — рассказали в пресс-службе Минобороны Великобритании.

Выгрузка AH-64E Apache Guardian Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Британские AH-64E будут иметь конфигурацию версии 6, которую в Минобороны называют «самым продвинутым вариантом Apache». Среди их особенностей — новые, более мощные двигатели, композитные лопасти винта, новая авионика и средства связи, а также возможность управлять беспилотниками.

Новые вертолёты начнут эксплуатироваться уже с середины следующего года и постепенно заменят парк вертолётов AH-64D. При этом поставка новых машин происходит по схеме, когда часть элементов старых вертолётов используется при создании новых, что позволяет существенно экономить военный бюджет.

Ранее MBDA и Boeing успешно испытали ракету Brimstone на вертолётах AH-64E Apache Guardian.