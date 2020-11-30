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«Энергия» представила проект новой орбитальной служебной станции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» представила на рассмотрения Совета Российской академии наук (РАН) материалы с описанием новой Российской орбитальной служебной станции.

Как передает РИА Новости, проектом предусматривается, что орбитальный комплекс будет размещен на высоте 400 км с наклонением 72 или 98 градусов. В последнем варианте со станции можно будет осуществлять полный обзор поверхности Земли.

Однако приоритетным предназначением станции будет наблюдение за Арктикой и северным морским путем. Отмечается, что проект создания подобного комплекса является уникальным, хотя конструкционно он будет иметь много общего с российской станцией «Мир».

Также сообщается, что новый орбитальный объект будет состоять из пяти модулей. В него войдут, базовый модуль, целевой производительный модуль, склад, многофункциональный модуль-платформа (для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов), а также коммерческий для размещения четырех туристов.

Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Проекты
Арктика
МКС
Плесецк
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