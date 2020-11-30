Иран возлагает ответственность за убийство ученого-ядерщика на Израиль

Дубай. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Иране считают, что за нападением на ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде стоят силы Израиля, пишет в субботу агентство ИРНА.

"Такие террористические акты не только не помешают усилиям иранских ученых, но и сделают их еще более целеустремленными", - заявил президент Хасан Рухани в субботу.

Он выразил соболезнования семье ученого и всему научному сообществу Ирана.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи направил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и в Совбез ООН, в котором возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль.

В письме говорится, что убийство Фахризаде, "с серьезными признаками участия в нем Израиля, является еще одной отчаянной попыткой посеять хаос в нашем регионе и подорвать научно-техническое развитие Ирана".

Начальник штаба ВС Ирана Хоссейн Бакери ранее указал на то, что за убийством Фахризаде стоят "террористы, связанные с сионистским режимом". Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами также накануне вечером заявил, что ученый умер при "теракте, разработанном и организованном фальшивым, террористическим и убивающим детей сионистским режимом".

Накануне глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства убийства Фахризаде дают повод полагать, что в нем замешан Израиль.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - написал Зариф в пятницу в Twitter, призвав международное сообщество осудить этот акт терроризма.

В пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

В Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.