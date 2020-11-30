Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Военные эксперты, опрошенные РИА Новости, разошлись в оценке актуальности для России стратегических железнодорожных ракетных комплексов, аналогичных "Молодцу", принятому на вооружение ровно 31 год назад.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, боевой железнодорожный ракетный комплекс РТ-23УТТХ "Молодец" был разработан в первой половине 80-х годов, прошел летные испытания с 1985 по 1987 годы. 20 октября 1987 года на боевое дежурство встал первый полк, а весь комплекс был принят на вооружение 28 ноября 1989 года.

В состав входили семь вагонов командного модуля, три трехвагонных пусковых модуля, вагон-цистерна с запасами горюче-смазочных материалов и два тепловоза. Запускать ракеты можно было с любой точки маршрута.

Летом 2005 года последний такой поезд был выведен из состава ракетных войск стратегического назначения.

Другое время

Как отметил российский военный эксперт Виктор Мураховский, "Молодец" создавался в эпоху глобального противостояния стратегических ядерных вооружений СССР и США. Тогда у каждой страны было гораздо больше боеголовок (сейчас их число ограничено договором СНВ-III), а ракеты были более уязвимы, чем современные носители.

"Живучесть прежде всего обеспечивалась скрытностью, неопределенностью текущего местоположения. На море это обеспечивалось подводными лодками–носителями, а на суше на тот момент у нас просто не было возможности создать подвижный комплекс, кроме как на железнодорожной платформе", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что сейчас в России появились новые средства, такие, например, как крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и подводный беспилотник "Посейдон", тоже на ядерном движении. Они гарантируют ответный удар в любой обстановке, уверен Мураховский.

Эксплуатация железнодорожных комплексов "Молодец", по его словам, была сопряжена с рядом трудностей. При движении ракетного поезда нужно было находить возможность включить его в трафик пассажирских и грузовых составов. Кроме того, курсирование поездов с ядерными зарядами попросту было небезопасно. Истории известны железнодорожные катастрофы с десятками и сотнями жертв, причем без каких-либо боеголовок.

Однозначный ответ

Другой российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, напротив, считает, что создание боевого железнодорожного ракетного комплекса нового поколения чрезвычайно актуально, особенно сейчас, когда США "фактически выходят из СНВ-III".

"Если администрация (Джо) Байдена не поддержит этот договор, России однозначно надо реализовывать проект боевого железнодорожного ракетного комплекса "Баргузин", - сказал он.

Эксперт отметил, что твердотопливная ракета для нового БЖРК уже отработана и в значительной степени унифицирована со всем модельным рядом выпускаемых в России ракет стратегического класса на твердом топливе. Поэтому российская промышленность способна в кратчайшие сроки реализовать данный проект, уверен Коротченко.

"Главная задача БЖРК – быть средством ответного удара, поскольку в позиционном районе от Москвы до Владивостока текущее местоположение комплекса не может быть вскрыто средствами технической разведки потенциального противника. Значит, в любой момент, с любой точки железнодорожного маршрута БЖРК способен нанести ответный удар в случае, если агрессор нанес по России ракетно-ядерный удар", - добавил он.

Эксперт пояснил, что неотразимость и эффективность удара БЖРК будет страховать Россию от любых теоретически возможных фактов проявления такой агрессии.