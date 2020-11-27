Про работу брокера Exante отзывы от инвесторов

Инвесторы, которым приходилось подбирать для сотрудничества торговую платформу, прекрасно знают, как трудно найти ту, которая не вызовет нареканий. О многих брокерах пишут хорошее, но как узнать, насколько про Exante видео отзывы совпадают с действительностью? Попробуем разобраться.

Отзывы Exante о регуляторной политике брокера

У компании есть лицензии Великобритании (FCA), Кипра (CySEC), Гонконга (SFC), Мальты (MFSA). Благодаря такому внушительному комплекту ее клиенты получают прекрасную возможность самостоятельно определять юрисдикцию. Кроме того, отзывы Exante упоминают о работе брокера в соответствии с Директивой ЕС MiFID II – это значит, что активы клиентов и его собственные для безопасности распределяются по отдельным счетам.

Центральный офис компании размещен на Мальте, более десяти отделений есть в странах Европы и Азии. Одно из них открыто в России. Служба поддержки общается на десяти языках, в том числе на русском. Реагирует оперативно на любые запросы о помощи в работе с терминалом, заслуживающим отдельного обсуждения.

Торговый терминал Exante и его достоинства

Exante брокер отзывы про единый мультивалютный счет справедливо отмечают его многочисленные достоинства. Нет необходимости тратить время на открытие нескольких депозитов для разных валют либо вынужденно оперировать лишь одной. С мультиаккаунтом становится легко заключать сделки по любым из более 300 тысяч инструментов.

Работать можно без задержек, проскальзывания и других неприятных моментов, осложняющих закрытие ордеров согласно планам инвестора. За скорость сервисных услуг отвечают 750 серверов по всему миру, а доступ с платформы открывается на более 50 международных рынков. Найти Exante отзывы, описывающие достоинства терминала, можно через поисковик или на отзовиках и тематических форумах. А проверить, насколько он хорош и удобен, лучше всего самостоятельно, скачав на гаджет или ПК его демо версию.

Exante видео отзывы про комиссии и вывод средств

Опытные трейдеры наверняка сталкивались с ситуациями, когда обещанные брокером минимальные комиссии оказывались просто приманкой. Но клиентам Exante обман не грозит. На площадке есть полный список комиссий, и он довольно короткий – выплачивать их придется лишь при выводе средств, а также при заключении сделок.

Когда появится желание вывести деньги, нужно будет заполнить формуляр в своем кабинете на площадке, распечатать и отсканировать его. Скан отправляется менеджеру, а тот в течение суток одобрит заявку. После этого нужно подождать зачисления финансов на счет выбранного клиентом банка. Торговать с мальтийским брокером приятно, он позаботился обо всех нюансах. Высокое качество предоставляемых услуг в 2019 году отметили в Великобритании, назвав торговую площадку лучшей в своей сфере.