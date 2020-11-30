Войти
Известия.ru

В «Энергии» рассказали о будущей российской орбитальной станции

234
0
0
Источник изображения: Фото: Роскосмос/Фёдор Юрчихин

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагает развернуть новую российскую орбитальную служебную станцию, которая сможет вести наблюдение за всей поверхностью Земли. Об этом 28 ноября сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы корпорации.

Для этого станцию планируется поднять на высоту 400 км с наклонением 98 градусов.

Однако наблюдение за всей поверхностью Земли — задача не основная: в первую очередь предполагается наблюдать с помощью станции за Арктикой и Северным морским путем.

26 ноября первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев заявил о необходимости отказаться от участия России в проекте Международной космической станции (МКС) и создать собственную национальную станцию.

По его словам, ряд элементов на МКС серьезно поврежден и не подлежит замене. После 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

Он добавил, что Россия имеет обязательство участия в программе Международной космической станции до 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Арктика
МКС
Похожие новости
30.11.2020
В России предложили запустить «наблюдающую за всей Землей» космическую станцию
03.03.2020
Глава РКК "Энергия": окололунная станция позволит полететь к Луне, Марсу и астероидам
27.04.2015
Полеты наяву
31.12.2014
Открыт «ионосферный лифт»
03.12.2014
Космический развод: почему Россия покидает МКС
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.11 05:03
  • 109
Огневая мощь свободы
  • 30.11 04:19
  • 1
Более 300 научных проектов поступило в военный технополис «Эра»
  • 30.11 03:55
  • 32
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 30.11 01:08
  • 138
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 30.11 00:37
  • 18
Танковый погром: БПЛА "Байрактар ТБ2" уничтожили 56 карабахских Т-72
  • 30.11 00:21
  • 209
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 30.11 00:16
  • 5
В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
  • 29.11 17:47
  • 11
Проблемы отображения сайта
  • 29.11 17:35
  • 2
Роботы отработали уничтожение танка Т-72 на учениях в США
  • 29.11 17:29
  • 18
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 29.11 14:08
  • 52
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 13:40
  • 9
Лавров назвал Германию "локомотивом агрессии" против ряда стран
  • 29.11 13:14
  • 14
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 29.11 13:06
  • 1
Россия планирует подписать новые контракты с Индией по истребителям и вертолетам в этом году - ФСВТС
  • 29.11 11:41
  • 10
"Мы откатываемся": чем Россия может заменить МКС