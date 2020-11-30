В «Энергии» рассказали о будущей российской орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» предлагает развернуть новую российскую орбитальную служебную станцию, которая сможет вести наблюдение за всей поверхностью Земли. Об этом 28 ноября сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы корпорации.

Для этого станцию планируется поднять на высоту 400 км с наклонением 98 градусов.

Однако наблюдение за всей поверхностью Земли — задача не основная: в первую очередь предполагается наблюдать с помощью станции за Арктикой и Северным морским путем.

26 ноября первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев заявил о необходимости отказаться от участия России в проекте Международной космической станции (МКС) и создать собственную национальную станцию.

По его словам, ряд элементов на МКС серьезно поврежден и не подлежит замене. После 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».

Он добавил, что Россия имеет обязательство участия в программе Международной космической станции до 2025 года.