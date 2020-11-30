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Рогозин уволил директора ЦЭНКИ из-за несдержанного слова

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Андрей Охлопков
Андрей Охлопков.
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие «Роскосмоса») Андрея Охлопкова. Об этом он написал в своем Facebook.

Он пояснил, что причиной увольнения стало то, что тот не сдержал обещание по срокам выполнения важного задания. «Такая отрасль, как ракетно-космическая, требует жесточайшей дисциплины, и если мне кто-то из руководителей обещает выполнить задание в названный им самим срок и этого не делает, мне приходится с ним расстаться», — указал Рогозин. Он добавил, что «Роскосмос» «слишком долго находился в расслабленном состоянии, но теперь начал догонять вырвавшихся вперед конкурентов».

24 октября Рогозин объявил выговор Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. Это произошло после того, как стало известно об аресте руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова. Он будет находиться под стражей до 22 декабря. Арест связан с обвинением в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.

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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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