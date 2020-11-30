Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Между учеными и родиной разверзлась лопасть. Атомный лихтеровоз "Севморпуть" застрял у Африки из-за необъяснимой поломки винта", в этом году так и не будут доставлены модули комплекса для обновления российской научной станции "Восток" в Антарктиде. Причиной срыва операции стала неожиданная и пока необъяснимая поломка лопасти винта атомного лихтеровоза "Севморпуть" в океане рядом с Анголой. "Севморпуть" должен был выгрузить модули на припай у побережья Антарктиды. Попытка ремонта в море не увенчалась успехом, и в любом случае время для операции уже упущено, поскольку припай начал разрушаться. Инцидент может отсрочить модернизацию станции на год.

Атомный лихтеровоз "Севморпуть" проекта 10081 с грузом новых блоков российской антарктической станции "Восток" проходит Балтийские проливы, направляясь в Антарктиду. 07.10.2020 (с) F. Vornholt / www.shipspotting.com

Доставка модулей для кардинального обновления российской научной станции "Восток" в Антарктиде перенесена на 2021 год, рассказали "Ъ" источники в отрасли. Ключевой причиной срыва операции стала поломка атомного лихтеровоза "Севморпуть", который больше месяца стоит у берегов Анголы в заливе Луанды, поскольку у него сломалась одна из четырех лопастей единственного ходового винта.

ФГУП "Атомфлот" сообщило, что лихтеровоз находится в Атлантическом океане у побережья Анголы и на судне проводятся ремонтные работы винто-рулевого комплекса, 18 ноября. "В связи с повреждением одной из лопастей атомного контейнеровоза принято решение ее демонтировать, для этих целей на борт судна прибыла группа водолазов",- пояснили на предприятии. Там заверили, что судно при этом "обладает всеми мореходными качествами, ядерная энергетическая установка работает в штатном режиме, жизням и здоровью членов экипажа контейнеровоза ничего не угрожало и не угрожает".

Глава дирекции Севморпути Росатома Вячеслав Рукша подтвердил "Ъ", что потеряна одна из лопастей, "ведется ремонт, по результатам работ будет принято соответствующее решение".

Причины поломки, по его словам, прояснятся после докового осмотра. Господин Рукша уточнил, что для приема лихтеровоза подходит только док на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. В Минприроды, Росгидромете и МИДе тему не комментируют.

По словам источников "Ъ", в результате поломки лопасти произошла разбалансировка винта. Для ее устранения было принято решение силами водолазов снять еще одну лопасть, чтобы восстановить симметрию. Но завершить работы до сих пор не удалось из-за плохой погоды, говорят собеседники "Ъ". Упростить ремонт мог бы заход в территориальные воды Анголы.

Однако, поскольку речь идет о судне с ядерной энергетической установкой, для этого требуются "сложные согласования с властями страны". Также ситуацию осложняют жесткие ограничения в Анголе в связи с коронавирусом.

По завершении работ по демонтажу лопасти "Севморпуть" сможет самостоятельно дойти до Петербурга, утверждают источники "Ъ".

Они называют ситуацию форс-мажором - судно в январе завершило доковый ремонт и "получило все освидетельствования". Как в принципе возможно сломать лопасть, рассчитанную на работу во льдах, находясь в чистой воде и открытом море на расстоянии 500 миль от берега, где глубины в среднем составляют 2 тыс. м, никто из собеседников "Ъ" объяснить не берется.

Эта поломка может на год отсрочить обновление единственной внутриконтинентальной российской научной станции в Антарктиде "Восток". Станция была построена еще в 1957 году и уже изношена на 90%. В этом году к 200-летию открытия Антарктиды государство решило построить для "Востока" новый зимовочный комплекс стоимостью около 7 млрд руб.- фактически новую станцию. Частным инвестором проекта стал Леонид Михельсон, вложивший 4 млрд руб., а 25 ноября правительство выделило дополнительно еще 3,5 млрд руб. на транспортировку и монтаж зимовочного комплекса.

Комплекс состоит из пяти модулей, которые в рамках логистической операции разбиты на 133 транспортные единицы, большинство из которых 40-футовые контейнеры. Длина комплекса - 140 м, ширина - 13,5 м, высота - до 17,5 м, общая площадь помещений около 2 тыс. кв. м (зоны для жилья и отдыха, лаборатории, электростанция и гараж).

Ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2024 году - столь длительные сроки вызваны тем, что вести монтажные работы можно только несколько недель в году в течение антарктического лета, когда температура в районе станции повышается до минус 35 градусов.

В сентябре-октябре в Петербурге модули были погружены на "Севморпуть". Доставить 98 человек спецперсонала - строителей и механизаторов для возведения зимовочного комплекса - должен был ледокол "Капитан Драницын" Росморпорта. Судно дошло до Антарктиды еще в конце октября и около месяца ожидало подхода "Севморпути".

Как рассказывают собеседники "Ъ", планировалось, что контейнеры выгрузят на припай в районе станции "Прогресс" (залив Прюдс). Там же должны были высадить строителей и выгрузить топливо с танкера "Георгий Победоносец". Завершить операцию планировалось в середине ноября, то есть в середине весны в Южном полушарии, чтобы затем начать транспортировку модулей на мотосанях в период антарктического лета на расстояние более 1,4 тыс. км вглубь материка до станции "Восток".

Однако теперь "Капитан Драницын" со строителями станции возвращается в Санкт-Петербург - по данным Marinetraffic, сейчас ледокол приближается к ЮАР. В Росморпорте тему не комментируют.

Собеседники "Ъ" объясняют, что, учитывая поломку "Севморпути", иных вариантов не было.

Хотя на лихтеровозе установлены краны, перегрузить модули на другие суда в открытом море невозможно - слишком плохие погодные условия, высокие борта контейнеровоза.

Кроме того, в этом году весна в Антарктике теплая, и припай ненадежен, говорят собеседники "Ъ" - он активно разрушается, и выгружаться уже опасно.

Источники "Ъ" допускают, что часть оборудования и персонала все же в итоге может быть доставлена в Антарктиду после перегрузки на другие суда, в частности, на научно-экспедиционные суда Арктического и антарктического научно-исследовательского института: ледокол "Академик Трешников", который, по словам руководителя станции "Прогресс" Вячеслава Мартьянова, идет в Антарктиду (согласно Marinetraffic, судно вышло из Бремерхафена, конечной точкой 14 декабря указан Кейптаун), и "Академик Федоров" (находится в Петербурге).

Маршрут аварийного атомного лихтеровоза "Севморпуть" проекта 10081 у побережья Анголы за трое суток (с) MarineTraffic