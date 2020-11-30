Итоги деятельности ВКС России в 2020 году

Как сообщила газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" в материале заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Юдина под заголовком "Всегда и во всём - на высоте", в Воздушно-космических силах России подведены итоги деятельности в уходящем году и поставлены задачи на 2021 год.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "35 красный") из состава 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Хотилово (Тверская область), ноябрь 2020 года (с) Министерство обороны России

В 2020 году основные усилия были сосредоточены на выполнении мероприятий строительства и развития Воздушно-космических сил, поставке и освоении новых и модернизированных образцов вооружения и техники, совершенствовании объектов военной инфраструктуры.

В этом году предприятия оборонно-промышленного комплекса спланировали поставить в войска свыше 200 единиц новой техники, включая самолёты Су-35С и Су-34, вертолёты Ми-28УБ и Ка-52, учебные самолёты Л-410УВП-У20 и Як-130, зенитные ракетные системы С-400.

К настоящему моменту уже поставлено более 70 самолётов и вертолётов, порядка 30 образцов техники противовоздушной и противоракетной обороны. Завершено перевооружение четырёх зенитных ракетных полков на ЗРС С-400. Помимо этого, выполнен ремонт и модернизация более чем 150 единиц ВВСТ.

С космодрома Плесецк произведено пять пусков ракет-носителей, на орбиту выведено семь космических аппаратов связи, навигации и военного назначения. Единая космическая система в этом году прошла все испытания и доказала свою эффективность. В следующем году продолжится её наращивание.

Способность органов военного управления, соединений и воинских частей выполнить задачи по предназначению проверялась в ходе внезапных проверок боевой готовности, проходивших под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и вышестоящими органами военного управления. Таких проверок проведено более 20.

В вопросах организации боевого дежурства основные усилия были направлены на поддержание готовности дежурных сил (смен) к выполнению задач в любой обстановке.

В ходе боевого дежурства по воздушно-космической обороне за текущий год средствами системы предупреждения о ракетном нападении обнаружено более 60 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения. Системой контроля космического пространства взято на сопровождение более 1200 космических объектов, дежурными силами и средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова проведено свыше 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами.

Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3600 самолётов боевой авиации иностранных государств, свыше 1300 разведывательных самолётов. Экипажи истребителей из состава дежурных по противовоздушной обороне сил поднимались в воздух более 170 раз. Нарушений Государственной границы РФ в воздушном пространстве и правил использования воздушного пространства не допущено.

Задачи, поставленные на 2020 учебный год перед Воздушно-космическими силами, выполнены в полном объёме.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, интенсивность оперативной и боевой подготовки в 2020 году поддерживалась на высоком уровне. Проведено порядка 80 мероприятий различного уровня и масштаба.

В ходе учений и тренировок в рамках оперативной подготовки отрабатывались вопросы совершенствования алгоритмов работы командующих (командиров) и штабов всех звеньев управления с учётом опыта выполнения задач в Сирийской Арабской Республике.

Основные усилия в подготовке лётного состава были направлены на повышение уровня натренированности экипажей к выполнению боевых (учебно-боевых) задач и подготовку молодых лётчиков к ведению боевых действий.

В частности, в ходе лётно-тактического учения с объединением ВВС и ПВО Южного военного округа отработано перебазирование более 200 самолётов и вертолётов на оперативные аэродромы.

В период подготовки и в динамике СКШУ "Кавказ-2020" экипажи военно-транспортной авиации произвели десантирование парашютным способом около тысячи человек личного состава и свыше 100 единиц техники.

Кроме того, проводились мероприятия совместной боевой подготовки с привлечением экипажей дальней и военно-транспортной авиации, подразделений ВДВ и других родов войск.

Для выполнения боевого применения авиационных средств поражения задействовались до 30 полигонов. В этом учебном году авиационными полигонами ВКС обеспечено более 2000 лётных смен.

По итогам учебного года средний налёт на командира экипажа составил около 100 часов.

В ходе проведения учений с подразделениями противовоздушной обороны на полигонах выполнялись боевые стрельбы по реактивным снарядам РСЗО, беспилотным летательным аппаратам и другим мишеням. Также отрабатывались вопросы прикрытия войск в ходе совершения маршей.

Особое внимание в Воздушно-космических силах уделяется выпускникам военно-учебных заведений. Всего в этом году на укомплектование ВКС поступило свыше 2000 офицеров - выпускников вузов. В целях их профессионального становления в воинских должностях осуществлялась подготовка служебного жилого фонда, оказывалась помощь в доставке личного имущества военнослужащих, был закреплён наставник за каждым выпускником.

Также Главным командованием Воздушно-космических сил уделяется внимание воспитанию подрастающего поколения и профессиональной ориентации воспитанников. В День знаний, 1 сентября 2020 года, состоялось торжественное открытие нового комплекса зданий Тверского суворовского военного училища, включающего учебно-административный корпус с библиотекой и читальным залом с возможностью подключения к сети интернет, крытым спортивным комплексом со скалодромом и тремя отдельными залами, гимнастическим городком, площадками для баскетбола, мини-футбола и большого тенниса, новым медицинским пунктом, а также другими объектами инфраструктуры.

Можно с уверенностью сказать, что задачи, поставленные на 2020 учебный год перед Воздушно-космическими силами, выполнены в полном объёме.

Основные задачи Воздушно-космических сил на 2021 год включают в себя обеспечение требуемого уровня подготовки органов военного управления и войск, повышение качества мероприятий подготовки войск (сил) без снижения интенсивности боевой учёбы, выполнение мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей ВКС на новые и модернизированные образцы вооружения и техники.

Также усилия будут направлены на освоение перспективных автоматизированных средств управления, цифрового оборудования и совершенствование практических навыков работы должностных лиц в составе командных пунктов ВКС, поддержание дежурных сил (смен) в готовности к выполнению задач в любой обстановке.

Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500.