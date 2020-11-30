Замеченные с МКС астронавтом «НЛО» оказались каплями мочи россиян

Британский астронавт Тим Пик в эфире The Graham Norton Show на телеканале BBC One рассказал о том, как во время своего пребывания на Международной космической станции (МКС) перепутал мочу из российской части станции с неопознанными летающими объектами.

Пик, который входил в один из экипажей МКС в 2015 году, вспомнил, что однажды он увидел некую странную формацию из трех светящихся точек, к которым вскоре присоединились четвертая.

Астронавт решил, что сделал крупное научное открытие, он посчитал, что наблюдает корабли инопланетной цивилизации, которые приближаются к Земле.

Однако вскоре выяснилось, что «НЛО» имеют вполне земное происхождение. По словам Пика, незадолго до этого из российского сегмента МКС произошла утечка мочи. Попадая в космос, капли мгновенно замерзали, кристаллизировались и начинали отражать свет.

«То, что мы видели, было российской мочой», — пояснил британец.

Свой опыт на МКС Пик назвал «вызывающим адреналин» и выразил надежду, что ему еще удастся побывать на орбите.

Стоит добавить, что российская сторона ни разу не сообщала о каких-либо утечках из космических туалетов.

Ранее 26 ноября в РКК «Энергия» предложили отказаться от участия в программе МКС и создать национальную станцию. Там объяснили, что ряд элементов на станции серьезно поврежден и не подлежит замене, а после 2025 года прогнозируется их «лавинообразный выход из строя».