«Бряцают оружием»: МИД России осудил маневр эсминца "Джон Маккейн"

МИД выразил протест США после нарушения границ эсминцем "Джон Маккейн"

Нарушение границ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого в Японском море - это «провокация» американской стороны, «направленная на нарушение мира и доброго порядка», заявил МИД РФ. Ведомство назвало такие действия США «бряцанием оружием» и предупредило, что при повторении подобных инцидентов Москва оставляет за собой право на ответ.

МИД России выразил протест в связи с нарушением морской границы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого в Японском море у берегов Приморского края.

Говоря об инцидент, произошедшем 24 ноября, когда углубившееся на 2 км в залив американское судно было остановлено большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов», российское внешнеполитическое ведомство указало, что Вашингтону «был сделан жесткий демарш».

«В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства РФ, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого», - отмечается в коммюнике МИД РФ.

Министерство назвало произошедшее «откровенной провокацией» американской стороны, «направленной на нарушение мира и доброго порядка».

«Очевидно, что через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными», - заявило ведомство, предупредив, что при повторении подобных инцидентов Россия оставляет за собой право на ответ.

Как указывало ранее Минобороны РФ, "Джон Маккейн", который к тому времени уже несколько дней находился в Японском море, 24 ноября в 6.17 мск вошел в территориальные воды России.

«Адмирал Виноградов», согласно данным министерства, предупредил американский эсминец по международному каналу связи о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра.

Когда предостережение было получено, "Джон Маккейн" вернулся в нейтральные воды, отметили военные. В Минобороны России уточнили, что попыток войти в территориальные воды РФ американский эсминец больше не предпринимал.

При этом в Седьмом флоте США ответили, что эсминец никто не выгонял из территориальных вод России. В командовании флота США уточнили, что маневр американского корабля объясняется операцией «по обеспечению свободы судоходства».

Военные США указали, что акватория, в которую зашел их корабль, «не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого - «историческая бухта», согласно международным законам».

Действия военных кораблей Соединенных Штатов у российских берегов могут привести к опасным последствиям вплоть до мировой войны, предупредил журналист Daily Express Пол Уитерс.

«Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого», - написал он.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала действия американской стороны попыткой эскалации российско-американских отношений, передает РИА «Новости».

«Это политическая провокация, в которой значимо все, вплоть до имени Джона Маккейна, главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец», - сказала парламентарий.

В свою очередь, бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров назвал инцидент грубым нарушением международного морского права, поскольку территориальные воды России определяются линией от западного до восточного мыса на расстоянии 12 миль от берега.

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе Соединенных Штатов в Йокосуке (Япония). Корабль американского 7-го флота заложили в 1991 году и спустили на воду год спустя.

В эксплуатацию его ввели в 1999 году. Длина корабля составляет 153,9 м, ширина - 20,1 м. Корабль способен развивать скорость более 30 узлов. Экипаж - 338 человек.

Свое название эсминец получил в честь двух адмиралов американских ВМС - Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего. Они приходятся дедом и отцом сенатору Джону Маккейну, который скончался в августе 2018 года от рака мозга.

Эсминец "Джон Маккейн" уже не первый раз обвиняют во вторжении в территориальные воды другого государства.

В октябре с аналогичной ситуацией столкнулся Китай. Инцидент произошел у архипелага Сиша на Парасельских островах в Южно-Китайском море, говорилось в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Чжан Наньдуна.

Андрей Ермолов