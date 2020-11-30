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Рогозин рассказал о «боевом» отличии «Роскосмоса» от НАСА

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о «боевом» отличии российской госкорпорации от НАСА. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По словам Рогозина, не стоит забывать, что «Роскосмос» занимается не только вопросами, связанным с Международной космической станцией (МКС) и лунной программой. Он пояснил, что корпорация — это также «производство и поставка в войска лучшей в мире боевой ракетной техники стратегического назначения — наземного, морского и воздушного базирования».

Ранее Рогозин объявил о сокращении «раздутых» зарплат менеджмента госкорпорации. Рогозин рассказал, что сейчас в компании действует режим максимальной экономии. Он заявил, что зарплаты менеджмента «Роскосмоса» были урезаны на 15-20 процентов.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
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