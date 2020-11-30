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Известия.ru

Рогозин раскрыл причину увольнения гендиректора ЦЭНКИ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причину увольнения генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрея Охлопкова.

По словам Рогозина, причиной увольнения стало несдержанное Охлопковым обещание по срокам выполнения стратегически важного задания.

«На самом деле, я с людьми тяжело расстаюсь. Но такая отрасль, как ракетно-космическая, требует жесточайшей дисциплины, и если мне кто-то из руководителей обещает выполнить в названный им самим срок стратегически важное задание и этого не делает, мне приходится с ним расстаться», — написал глава госкорпорации в Facebook в пятницу, 27 ноября.

Также Рогозин отметил, что Роскосмос долго находился в «расслабленном» состоянии, однако сейчас «проснулся» и начал догонять вырвавшихся вперед конкурентов.

«То, что догоним, есть не только надежда, но и уверенность, но это станет возможным только тогда, когда все ответственные за дело руководители проектов будут друг перед другом и передо мной слово держать», — заключил он.

Ранее в этот день в госкорпорации сообщили, что совет директоров ЦЭНКИ принял решение освободить от занимаемой должности гендиректора Андрея Охлопкова с 27 ноября. Охлопков возглавлял предприятие с июня 2018 года. Исполняющим обязанности генерального директора ЦЭНКИ стал Руслан Мухамеджанов.

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — одно из крупнейших предприятий отечественной ракетно-космической отрасли, которое специализируется на создании наземной космической инфраструктуры и управляет космодромами России.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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