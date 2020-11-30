Оборонное предприятие в Калининграде успешно строит гражданские суда

27 ноября на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония передачи нового траулера-сейнера.

Заказчик – рыболовецкий колхоза имени Ленина, одно из крупнейших промысловых предприятий Камчатки. А новый траулер, получивший имя «Василий Каплюк», стал уже третьим многофункциональным судном, построенным калининградскими корабелами для камчатских рыбаков. Эта серия судов первой в России построена в рамках утвержденного президентом РФ механизма «квоты под киль».

Траулеры «Ленинец», «Командор» и «Василий Каплюк» – самые современные и большие отечественные рыболовецкие суда в своей категории, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Они способны выполнять различные промысловые задачи, в частности, вести лов кошельковым неводом, донным и пелагическим тралом и снюрреводом. Используемые технологии обеспечивают продолжительную сохранность добытой рыбы в свежем виде.

В церемонии передачи судна приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и генеральный директор акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов. «Хочу поблагодарить всех заводчан, которые принимали участие в строительстве этой серии, – сказал Илья Шестаков. – Суда, которые были построены по этому проекту, уже работают на промысле и показывают свою надежность и эффективность».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)