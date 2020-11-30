Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания

Как отметил глава Роскосмоса, ракетно-космическая отрасль требует жесточайшей дисциплины

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Центра эксплутатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков был уволен из-за невыполнения в срок стратегически важного задания. Об этом сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На самом деле, я с людьми тяжело расстаюсь. Но такая отрасль, как ракетно-космическая, требует жесточайшей дисциплины, и если мне кто-то из руководителей обещает выполнить в названный им самим срок стратегически важное задание и этого не делает, мне приходится с ним расстаться", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По его словам, Роскосмос слишком долго находился в расслабленном состоянии, "заснул на лавочке", а теперь проснулся и начал догонять вырвавшихся вперед конкурентов". Рогозин подчеркнул, что есть уверенность в том, что госкорпорация догонит конкурентов, "это станет возможным только тогда, когда все ответственные за дело руководители проектов будут друг перед другом и передо мной слово держать".

Ранее в госкорпорации сообщили, что совет директоров ЦЭНКИ принял решение освободить Охлопкова от занимаемой должности с 27 ноября.

В октябре в Роскосмосе сообщили, что Рогозин уволил гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку.

До этого был арестован глава космического центра "Восточный" Роман Бобков. Следствие обвиняет его вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрием Фоминцевым в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме Восточный. 25 ноября Благовещенский городской суд Амурской области сообщил об аресте Жука.