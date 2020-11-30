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Кто стоит за убийством иранского физика-ядерщика

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения под Тегераном убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли «отцом иранской бомбы».

Его считали руководителем иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство актом государственного террора.

В 2010-2012 годах четверо иранских ядерных экспертов были убиты. Тегеран обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.

Фахризаде, профессор атомной физики университета имени имама Хусейна и советник министерства обороны Ирана, несколько лет назад также пережил неудачное покушение. Он был единственным иранским ученым, персонально упомянутым в отчете МАГАТЭ 2015 года.

«Запомните это имя: Фахризаде», - сказал в 2018 году израильский премьер Биньямин Неатньяху, назвав его руководителем секретных проектов минобороны Ирана.

Британская газета Daily Mail в январе 2020 года писала, что израильской разведке удалось добыть документы, якобы подтверждающие, что Иран с 2002 года пытался разработать ядерное оружие, и на одном из них имелась пометка «в верхнем левом углу», сделанная рукой Мохсена Фахризаде.

Фахризаде долгое время считался самой важной фигурой иранской ядерной программы, отмечает BBC.

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Великобритания
Израиль
Иран
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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