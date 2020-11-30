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Военно-промышленный курьер

При ведущих предприятиях ОДК будут открыты центры оценки квалификации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») откроет центры оценки квалификации работников на базе ведущих предприятий, сообщил генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

«Ожидаем, что наличие центров оценки квалификации при всех ведущих предприятиях ОДК позволит обеспечить соответствие квалификации работников профессиональным стандартам и будет способствовать достижению целей развития холдинга»,- заявил Артюхов на расширенном заседании бюро «Союза машиностроителей России».

Он отметил, сообщает Интерфакс, что на 2021 год запланировано учреждение таких центров в Перми и в Самаре.

«Проверку прошел и в ближайшее время будет аттестован центр «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. До конца года также предусмотрено открытие центра на базе «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге»,- сказал Артюхов, добавив, что недавно аттестацию прошел центр при производственном комплексе «Салют» в Москве.

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Россия
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ОДК УК
Ростех
СМР
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