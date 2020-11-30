The Times of Israel (Израиль): предполагаемый глава иранской ядерной программы убит близ Тегерана

В результате нападения близ Тегерана убит «отец иранской бомбы» Мохсен Фахризаде. В Иране пообещали, что заставят убийц пожалеть о своих действиях. Ответственность за покушение пока никто не взял, но иранские СМИ отметили прежний интерес Нетаньяху к Фахризаде, пишет The Times of Israel.

Автомобиль Мохсена Фахризаде, которого называют отцом иранской бомбы, обстрелян и взорван. Советник Хаменеи обвинил «сионистов» и поклялся «обрушиться на убийц, словно молния».

Предполагаемый глава иранской программы по созданию ядерного оружия погиб в пятницу недалеко от Тегерана, сообщило министерство обороны Ирана.

Министерство подтвердило смерть Мохсена Фахризаде, профессора физики и офицера Иранской революционной гвардии, после того, как о покушении сообщили иранские СМИ.

"В пятницу днем вооруженные террористические элементы напали на автомобиль Мохсена Фахризаде, главы Организации инновационных исследований Министерства обороны, - говорится в его сообщении. - Во время столкновения между террористами и его телохранителями Мохсен Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу".

"К сожалению, бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад этот руководитель и ученый после многих лет усилий и борьбы достиг высшей степени мученичества".

Удалось ли нападавшим скрыться, не сообщается.

Нападение произошло в Абсарде, небольшом городке к востоку от иранской столицы Тегерана. Как сообщили близкие к источникам в сфере безопасности информационные агентства "Фарс" и "Тасним", "террористы сперва взорвали автомобиль, а затем обстреляли его".

Раненых, включая телохранителей Фахризаде, позже доставили в местную больницу, сообщило "Фарс".

Позднее государственное телевидение опубликовало у себя на сайте фотографию, как силовики перекрывают шоссе. На фотографиях и видео, опубликованных в интернете, запечатлен седан Nissan с пулевыми отверстиями в лобовом стекле и лужи крови на дороге.

Главный командир военно-политического формирования Корпус стражей исламской революции Хоссейн Салами косвенно признал покушения на Фахризаде.

"Убийства ученых-ядерщиков - это самая жестокая конфронтация, которая мешает нам достичь высот современной науки", - твитнул Салами.

Советник верховного лидера Ирана и кандидат в президенты на выборах 2021 года Хоссейн Дехган в своем Твиттере сделал предупреждение.

"В последние дни рискованной политической жизни своего союзника сионисты стремятся усилить и усугубить давление на Иран, чтобы спровоцировать полномасштабную войну, - написал Дехган, очевидно имея в виду президента США Дональда Трампа. - Мы обрушимся на убийц этого мученика, словно молния, и заставим их пожалеть о своих действиях!"

Территория вокруг Абсарда застроена виллами иранской элиты с видом на гору Дамаванд - высочайшую вершину страны. Дороги в пятницу, иранский выходной, были свободнее обычного из-за мер против пандемии коронавируса. Таким образом, злоумышленникам выпала возможность нанести удар при меньшем количестве свидетелей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2018 году назвал Фахризаде главой иранской программы ядерного оружия.

Объявив, что Израиль вывез со склада в Тегеране обширный архив материалов об иранской программе ядерного оружия, Нетаньяху сказал: "Запомните это имя - Фахризаде".

Израиль уже давно подозревают в целой серии точечных убийств иранских ученых-ядерщиков, начавшейся почти десять лет назад с целью остановить иранскую ядерную программу. В пятницу никаких комментариев из Израиля не прозвучало.

В пятничном видео, опубликованном в Твиттере вскоре после появления новостей о предполагаемом покушении, Нетаньяху, перечисляя различные достижения недели, отметил, что это "неполный список, поскольку всего я вам рассказать не могу". Однако более вероятно, что он имел в виду свой нашумевший, хотя и официально не подтвержденный визит в Саудовскую Аравию.

Ответственность за покушения пока никто не взял. Однако иранские СМИ отметили прежний интерес Нетаньяху к Фахризаде.

Фахризаде возглавлял иранскую программу "Амад" или "Надежда". Израиль и Запад утверждают, что это целью этой военной программы было прояснить перспективы создания в Иране ядерного оружия. Мирную же ядерную программу Тегеран разрабатывает уже давно.

Международное агентство по атомной энергии, чьи инспекторы следят за иранскими ядерными объектами, сообщает, что программа "Амад" завершилась в начале 2000-х годов.

Однако Нетаньяху в 2018 году предупредил, что Фахризаде продолжает тайно курировать военную ядерную программу в рамках некой SPND, "организации внутри министерства обороны Ирана".

В репортаже израильского телевидения от мая 2018 года высказывалось предположение, что Израиль решил оставить Фахризаде в живых, чтобы посмотреть, что он задумал.

"Если Иран когда-нибудь воспользуется обогащением для производства оружия, Фахризаде прослывет отцом иранской бомбы", - сказал один западный дипломат агентству "Рейтер" (Reuters) четыре года назад. Его нередко сравнивают с Робертом Оппенгеймером, главной американской программы развития ядерной энергетики в 1940-х годах.

В среду агентство Axios сообщило, что израильская армия рассчитывает, что перед тем, как покинуть свой пост в январе, президент США Дональд Трамп прикажет нанести удар по Ирану.

Со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников Axios сообщило, что конкретных сведений о неизбежности такого нападения не поступало, но израильские лидеры полагают, что последние недели Дональда Трампа в должности будут "очень щекотливым периодом".

Официальные лица заявили, что Вашингтон, вероятнее всего, проинформирует Израиль перед началом военных действий против Исламской Республики.

В январе США в результате авиаудара по международному аэропорту Багдада ликвидировали могущественного главу иранских сил "Кудс" Касема Сулеймани, едва не спровоцировав обострение конфликта между странами.

В 2019 году эксперт по разведке Ронен Бергман предположил в интервью израильскому Десятому каналу, что поскольку многие из ближайших помощников Фахризаде были уничтожены в результате покушений, связанных с Моссадом, было "разумно предположить", что он тоже в числе "намеченных жертв".

Поскольку Фахризаде до сих пор жив, сказал тогда Бергман, можно предположить, что план ликвидации был. Но его забраковали, когда премьер-министром был Эхуд Ольмерт, добавил Бергман, тщательно подбирая слова, учитывая военную цензуру и ее ограничения в вопросах национальной безопасности.

"Видимо, к Ольмерту пришли и сказали: послушайте, есть опасность, что операция сорвется. Есть риск, что наших людей раскроют".

По словам Бергмана, журналиста с хорошими связями в израильской разведке и сфере безопасности и автора знаменательной книги "Восстань и убей первым" о секретной истории государственных покушений Израиля, Ольмерт, по всей видимости, учел эти опасения и отменил операцию.

Ольмерт был премьер-министром до 2009 года, когда его сменил Нетаньяху.

Ликвидацию людей, причастных к иранской ядерной программе, Израиль отрицает.

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