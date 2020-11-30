Океан возможностей: как меняется современная морская пехота России

«Черные береты» отмечают 315 лет со дня основания своего рода войск

27 ноября морская пехота России отметила свое 315-летие. Сегодня этот род войск переходит к новому облику. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в нынешнем году завершается первый этап реформирования — были проведены эксперименты по формированию новых подразделений, а также качественному усилению уже имеющихся. Работы признаны успешными, и со следующего года начнется реализация самой программы реформирования морской пехоты. Какими силами располагают «черные береты» и каковы их боевые возможности, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Века на службе

Первый полк морской пехоты был создан указом Петра I от 16 (27) ноября 1705 года. Моряки играли важную роль во многих войнах. В частности, в первой обороне Севастополя в годы Крымской войны, в обороне Порт-Артура в ходе Русско-японской. В годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы были щитом обороны Одессы, Севастополя, Мурманска, Ленинграда, Москвы и Сталинграда. Моряк в тельняшке и бескозырке стал одним из символов победы советского народа над гитлеровской Германией.

Оборона Севастополя, морская пехота сдерживает натиск врага, Крым Источник изображения: Фото: ТАСС/В.Микоша и Б.Шейнина

Но в ходе хрущевского сокращения Советской армии к 1956 году все подразделения морской пехоты были расформированы. Считалось, что в десантных операциях смогут принять участие части Сухопутных войск, дислоцированные вблизи морского побережья. Через несколько лет выяснилось, что это не так. И в 1963 году началось возрождение морской пехоты (МП). Первой его частью стал 336-й гвардейский полк в составе Балтийского флота. В дальнейшем за счет Сухопутных войск и уже сформированных частей МП были созданы части и на остальных флотах. Появилось новое обмундирование. Эффектная и красивая черная униформа с обязательной тельняшкой стала отличительным символом морских пехотинцев. Повышению престижа службы в этом роде войск послужил ряд боевиков советской эпохи, например «Одиночное плавание» 1985 года.

В 1979 году полки укрупнились и стали бригадами морской пехоты. В составе флотов европейской части СССР было четыре таких соединения. На ТОФ — 55-я дивизия МП. В 1960-х годах началось и несение боевой службы частями морской пехоты, размещенными на десантных кораблях, в Средиземном море и Индийском океане. В случае необходимости «черные береты» осуществляли высадку на берег для защиты советских граждан и собственности государства. Так, например, в 1977 году морские пехотинцы ТОФ высадились в порту Бербера и обеспечили эвакуацию советских специалистов и имущества из Сомали.

Моряки отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В конце 1980-х годов начальник береговых войск и морской пехоты ВМФ СССР генерал Игорь Скуратов начал проводить реформирование бригад МП. Они должны были стать более мощно вооруженными и более мобильными. Но распад СССР остановил эту реформу. Началось сокращение Вооруженных сил России. В результате, когда началась первая чеченская война, десантно-штурмовой батальон 61-й бригады морской пехоты Северного флота имел некомплект в 80%. Пришлось по всему флоту собирать матросов для его укомплектования.

В дальнейшем командование ВМФ сделало выводы, и десантно-штурмовые батальоны стали постоянно развернутыми, укомплектованными и боеготовыми формированиями. Морская пехота приняла участие и во второй чеченской кампании, в ходе операции по принуждении Грузии к миру в 2008 году, во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а также в операции по борьбе с терроризмом в Сирии.

Сегодня морская пехота включает в себя 336-ю гвардейскую бригаду в составе Балтийского флота, 61-я — на Северном флоте, 810-я — на Черноморском, а также 40-я и 155-я бригады в составе Тихоокеанского флота. Каспийская флотилия имеет в своем составе 177-й полк. Вероятно, в ближайшие годы он также будет развернут в бригаду.

На время распада Советского Союза МП имела в своем составе пять формирований, в настоящее время их шесть.

Повышение мощи

В последние годы Минобороны проводит укрепление частей МП. Ранее бригады включали в себя десантно-штурмовой батальон и батальон морской пехоты, а также разведывательную роту. Сегодня в бригадах уже по три ударных батальона, а также разведывательный батальон. В морскую пехоту возвращаются танки. Так, тихоокеанские морпехи получили на вооружение роты танки Т-80БВ.

В дальнейшим танковые роты станут батальонами. Артиллерийская мощь выходит на новый уровень за счет возвращения в состав подразделений реактивных систем залпового огня. Активно создаются роты радиоэлектронной борьбы и роты с беспилотными летательными аппаратами, а также подразделения снайперов.

Бронетраспортеры БТР-82А во время высадки на плав с борта большого десантного корабля (БДК) «Адмирал Невельской» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Усиление мощи МП достигается не только за счет танков и беспилотников. Части МП получают новые БТР-82А, в дальнейшем и боевые машины пехоты БМП-3Ф, а также другие плавающие машины и новые виды военной техники. Таким образом, бригады морской пехоты станут хорошо вооруженными формированиями.

Помимо огневой мощи меняется и подготовка морских пехотинцев. Теперь она не ограничивается боевыми действиями в наступлении и в обороне, а включает в себя большую военно-политическую составляющую. В частности, будущие офицеры МП получают углубленную языковую подготовку, а также учатся действовать в локальных конфликтах. В перспективе «черные береты» станут экспедиционными войсками, способными действовать по всему миру — к примеру, проводить гуманитарные операции или эвакуировать российских граждан.

За горизонтом

Будущее морской пехоты связано с усилением десантных сил ВМФ за счет строительства новых кораблей. Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11771 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» готовят для Тихоокеанского флота в Калининграде. На них будут базироваться до трех вертолетов Ка-29 и Ка-52, а также десантные катера. В Керчи строятся еще более крупные универсальные десантные корабли (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». На этих кораблях уже смогут размещаться до тысячи морских пехотинцев и до 16 боевых вертолетов.

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин Источник изображения: iz.ru

После получения этих кораблей будет возрождено несение боевой службы подразделениями морской пехоты в различных зонах Мирового океана. Боевые вертолеты Ка-52К и Ка-29 смогут осуществлять поддержку и высадку морпехов воздушным способом. Тяжелая техника будет высаживаться с помощью десантных катеров. Такие формирования смогут эффективно защищать интересы граждан и Российского государства на просторах Мирового океана.

Дмитрий Болтенков