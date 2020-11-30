Миротворцы останутся: в МИД РФ осудили позицию Санду по Приднестровью

МИД оценил заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майа Санду не раз высказывалась за то, чтобы вывести из Приднестровья группу российских миротворцев, но в МИД России такую позицию воспринимают как стремление к подрыву усилий по мирному урегулированию. С критикой заявлений Санду выступал и действующий глава республики Игорь Додон.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила намерение избранного президента Молдавии Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Как напомнила Захарова, присутствие ОГРВ обеспечивает миротворческий контингент РФ в составе совместных миротворческих сил. "Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко", - обратила внимание официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, благодаря присутствию миротворцев в Приднестровье уже на протяжении 25 лет сохраняется стабильность и не проливается кровь.

Представитель МИД объяснила присутствие российских военнослужащих в том числе необходимостью охраны складов военного имущества. По ее мнению, попытки создать ажиотаж вокруг этого вопроса неуместны.

"При наличии соответствующих условий, как это было обозначено в документах Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Порту в 2002 году, можно будет говорить о практических шагах на этом направлении. Напомню, что до 2003 года, пока такие условия существовали, было вывезено 42 железнодорожных состава с боеприпасами и военным имуществом», - подчеркнула Захарова.

В Приднестровье на сегодняшний день расквартирована ОГРВ численностью примерно в 1 тыс. солдат и офицеров. Они участвуют в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где находится более 20 тыс. тонн боеприпасов, которые свозились туда после вывода войск СССР из европейских стран.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой ранее говорил, что Кишинев ведет переговоры с Москвой по теме вывода ОГРВ из Приднестровья. Вместе с тем он отмечал, что признает работу российских миротворцев законной.

Российские "голубые каски" вошли в зону боевых действий 29 июля 1992 года на основании Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова.

Оно было заключено 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии главы Приднестровья. На сегодняшний день российские миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с группами военнослужащих Молдавии, Приднестровья и военных наблюдателей от Украины.

Избранная президентом Молдавии Майя Санду неделю назад заявила в интервью изданию «Европейская правда», что считает неэффективным «мягкий подход» в переговорах об урегулировании приднестровского конфликта. По мнению Санду, статус Приднестровья после реинтеграции еще должен быть найден. Она также выступила против ранее предложенной действующим президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии.

«И он (формат урегулирования конфликта - «Газета.Ru») должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии. Мы об этом всегда говорили, и мы будем говорить об этом и в дальнейшем», - подчеркнула Санду.

Несколько дней спустя она снова высказалась о присутствии российских войск в непризнанном Приднестровье. Избранный президент в эфире телеканала «Молдова-1» выразила намерение добиваться вывода ОГРВ из региона.

По ее словам, в такой позиции нет ничего нового. «Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. (...) Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова», - добавила она.

Игорь Додон назвал такие заявления Санду ошибкой.

"Это что за призыв избранного президента - в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40 процентов русскоязычного населения?" - возмутился Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Действующий глава республики предупредил, что антироссийская политика негативно повлияет как на страну, так и на саму Санду.

Лидия Мисник