Проверка Карабахом: как показали себя российские комплексы РЭБ

Почему СМИ пишут об отказе Армении от российских систем РЭБ

Слухи о том, что Ереван отказался покупать российские системы радиоэлектронной борьбы из-за их неэффективности в войне в Карабахе против турецких беспилотников, сильно преувеличены. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок развенчивает эти и другие фейки российских СМИ об отечественной оборонной промышленности.

Ереван якобы отказался покупать российские комплексы радиоэлектронной борьбы из-за их неэффективности в вооруженном конфликте на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Источник утверждает, что системы РЭБ, находившиеся в распоряжении армянских подразделений, в ходе боестолкновений с азербайджанской армией продемонстрировали свою бесполезность против беспилотных летательных аппаратов турецкого производства.

Согласно данным ресурса, отказавшись от приобретения российских средств РЭБ, Ереван заключил договор о поставке комплексов из ФРГ.

Делая столь громкие заявления, авторы не приводят каких-либо конкретных данных и сведений. К примеру, какие именно комплексы РЭБ и в каком количестве использовались в ходе борьбы с БЛА противника, на каких частотах и по каким каналам управления БЛА конкретно ставились помехи и какова была их спектральная плотность мощности, какие конкретно результаты были достигнуты в ходе боевого применения, насколько удалось снизить возможности противника по применению оружия и ведению разведки с применением технических средств и т. д.

И опять-таки - ко всему этому надо прикладывать схемы удара, начало и окончание постановки помех, достигнутые результаты. Без каких-либо конкретных данных разговоры о неэффективности российских средств РЭБ не более чем слова.

Иными словами, никакой надежной статистики по вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе пока нет.

Средства РЭБ могут в ряде случаев оказаться весьма эффективными в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, например, при постановке помех каналам управления или линиям связи БЛА с глобальной системой позиционирования.

Вместе с тем, тут, как и везде, необходим системный и комплексный подход, о чем ранее писала «Газета.Ru». Все средства РЭБ должны иметь зенитное ракетное и артиллерийское (из многоствольных малокалиберных артиллерийских комплексов) прикрытие. Иначе они будут сравнительно легко уничтожены теми же барражирующими боеприпасами.

А теперь как дело со средствами РЭБ в Армении обстоит на самом деле. По имеющейся у «Газеты.Ru» информации, Ереван может закупать эту технику в России децентрализованно, непосредственно у предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Имеющиеся на оснащении ВС Армении средства РЭБ в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе показали себя хорошо.

Фактов отказа от уже законтрактованного вооружения со стороны Армении пока не зафиксировано. Так что говорить о том, что Ереван в своих закупках средств РЭБ переориентируется на какую-то другую страну, пока несколько преждевременно.

Каких-либо официальных подтверждений сведений, изложенных этим порталом, нет ни стороны Армении, ни стороны России, ни со стороны Германии.

Фейки из шкафа

К слову говоря, совсем недавно этот же портал опубликовал информацию о том, что во время проведения испытательного пуска новейшей российской противоракеты на полигоне Сарышаган «последняя при неизвестных обстоятельствах серьезно разрушила пусковую шахту, о чем свидетельствуют соответствующие видеокадры и данные ряда источников. Судя по довольно крупным фрагментам, вылетевшим из шахты за мгновение до того, как ракета успела ее покинуть, пусковой комплекс временно является непригодным для испытаний».

На самом деле, тут нет ни слова правды.

Видеокадры ни о чем не свидетельствуют, кроме успешного запуска. А «ряд источников» порталом так и не раскрывается. И шахтнопусковая установка (а именно так она называется правильно) на площадке № 35 полигоне Сарышаган осталась в целости и сохранности, и пуск изделия прошел более чем успешно. Достаточно сказать, что противоракета поднялась на невиданную до того высоту - почти 400 км. Ничего подобного ранее не отмечалось.

Или же фейковое сообщение о том, как «французский корабль Dupuy de Lome атаковал позиционные районы российских С-400 на территории Крыма, осуществив постановку помех на определенных частотах». Об этом ранее также писала «Газета.Ru».

Между тем «атаковать» позиционный район нельзя по определению. Это участок местности, предназначенный для развертывания зенитных ракетных подразделений в боевой порядок и оборудованный стартовыми позициями, путями для маневрирования и другой инфраструктурой. К примеру, в боевых задачах зенитным ракетным подразделениям в том числе указываются и границы позиционного района.

Внутри этого участка местности подразделение может находиться на одной из стартовых позиций (СП). А вот нанести ракетно-авиационный удар можно только по вполне конкретной СП зенитного ракетного дивизиона (батареи), на которой именно в этот момент времени развернуты пусковые установки, радиолокаторы подсвета и наведения, кабины управления, средства энергоснабжения и пр.

Наконец, «атаковать» гипотетического противника с помощью средств РЭБ еще не удавалось никому. Осуществить постановку помех радиоэлектронным средствам неприятеля можно, но вот «атаковать» нельзя.

И подобных сообщений многие десятки - начиная с псевдоновостей о ходе вооруженных конфликтов в тех или иных районах мира и заканчивая выдуманными от начала и до конца особенностями вооружения и военной техники.

Михаил Ходаренок