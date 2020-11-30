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Известия.ru

В Британии интернет-пользователи оценили запуск ракет «Циркон»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали видео с испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Автор статьи отметил, что «Циркон» может уничтожить западные спутники на низкой околоземной орбите» и быть применен «против городов США в случае ядерной войны».

«Остается надеяться, что угроза взаимного гарантированного уничтожения в результате ядерной войны удержит мировые сверхдержавы от того, чтобы ее начать», — прокомментировал публикацию пользователь EJF1986.

Пользователь под ником Liber Excogitatoris ответил ему, что «проблема заключается в том», что кандидат в президенты от демократов Джо Байден «думает, что войну с Россией можно выиграть».

Комментатор считает, что Байден не понимает суть принципа взаимного гарантированного уничтожения, а мыслит категориями «победа или поражение» и прислушивается к представителям американского военно-промышленного комплекса.

«Если когда-нибудь и начнется горячая война, то она начнется в следующие четыре года», — спрогнозировал он.

Еще один пользователь, Lazyporchmunkeys, назвал испытания оружия увлекательными.

По его словам, «это заставит США разрабатывать и демонстрировать свое собственное оружие», аналогичное или еще более мощное. «Холодная война вернулась», — добавил он.

Испытания ракеты «Циркон» прошли в России 26 ноября. Она успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км из акватории Белого моря по мишени в Баренцевом море.

За полтора месяца до этого Минобороны опубликовало видео запуска ракеты с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения.


Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов назвал успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты поводом всерьез задуматься о надежности этого оружия и скорого его поступления на вооружение. Эксперт подчеркнул, что ракета близка к принятию на вооружение, но может понадобиться еще один испытательный пуск.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
ИТ
СФ
Ядерный щит
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