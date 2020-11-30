Rheinmetall разработает боевой лазер для немецкой армии

Германия включается в разработку перспективного лазерного оружия. Вчера, 26 ноября, пресс-служба бундесвера сообщила о том, что Федеральное ведомство по оборудованию и информационным технологиям вооружённых сил Германии (BAAINBw) подписало контракт с Rheinmetall Waffen Munition на производство демонстрационного образца лазерной установки.

Стороны не разглашают деталей сделки, указывая, что стоимость разработки «выражена двузначным числом в миллионах евро». Первый образец лазерной установки планируется в течение года тестировать на фрегате Sachsen.

Лазерная установка от Rheinmetall Источник изображения: rheinmetall-defence.com

Новая лазерная установка сможет выдавать мощность порядка 20 кВт и будет состоять из 12 лазеров мощностью по 2 кВт, объединённых в единую систему. В дальнейшем Rheinmetall планирует нарастить мощность своей установки до 100 кВт. Ранее Rheinmetall уже проводил тестирование своей боевой лазерной установки.

Наибольших успехов в разработке лазерного оружия добились США. Кроме того, известно, что боевые лазеры разрабатываются в Великобритании, Китае и других странах.