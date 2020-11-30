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WarSpot

Rheinmetall разработает боевой лазер для немецкой армии

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Германия включается в разработку перспективного лазерного оружия. Вчера, 26 ноября, пресс-служба бундесвера сообщила о том, что Федеральное ведомство по оборудованию и информационным технологиям вооружённых сил Германии (BAAINBw) подписало контракт с Rheinmetall Waffen Munition на производство демонстрационного образца лазерной установки.

Стороны не разглашают деталей сделки, указывая, что стоимость разработки «выражена двузначным числом в миллионах евро». Первый образец лазерной установки планируется в течение года тестировать на фрегате Sachsen.

Лазерная установка от Rheinmetall

Источник изображения: rheinmetall-defence.com

Новая лазерная установка сможет выдавать мощность порядка 20 кВт и будет состоять из 12 лазеров мощностью по 2 кВт, объединённых в единую систему. В дальнейшем Rheinmetall планирует нарастить мощность своей установки до 100 кВт. Ранее Rheinmetall уже проводил тестирование своей боевой лазерной установки.

Наибольших успехов в разработке лазерного оружия добились США. Кроме того, известно, что боевые лазеры разрабатываются в Великобритании, Китае и других странах.

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Страны
Великобритания
Германия
Китай
США
Компании
Rheinmetall
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