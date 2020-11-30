Китай определился с датой запуска орбитального гравитационно-волнового телескопа

Ракета-носитель с ним должна стартовать в декабре этого года

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Китайский космический телескоп GECAM для изучения гравитационных волн и сопутствующих им электромагнитных явлений планируют запустить в декабре этого года. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на Государственный центр космических наук при Академии наук Китая.

Гравитационными волнами ученые называют колебания пространства-времени, источниками которых служат массивные объекты, движущиеся с меняющимся ускорением. Например, ученые уже наблюдали гравитационные волны от слияния двух черных дыр, двух нейтронных звезд, черной дыры и нейтронной звезды и так далее. Существование таких волн еще более ста лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, однако впервые их зафиксировали лишь в сентябре 2015 года.

Детектирование гравитационных волн - важное подтверждение общей теории относительности. За это проект LIGO в 2016 году получил премию Breakthrough Prize, а в 2017-м - уже Нобелевскую премию по физике. Сейчас обнаружением гравитационных волн занимается четыре детектора - два в США (LIGO), по одному в Италии (VIRGO) и Японии (KAGRA).

В декабре 2020 года Китай планирует запустить еще одну такую обсерваторию. Космический телескоп GECAM состоит из двух искусственных спутников, которые будут находиться на противоположных точках земной орбиты. Они будут сканировать небесную сферу в поисках гамма-излучения от источников гравитационных волн, высокоэнергетического излучения от быстрых радиовсплесков - загадочных космических сигналов неизвестной природы, а также следить за вспышками от магнетаров.

Запуск состоится с космодрома Сичан в провинции Сычуань.