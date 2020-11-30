Военный эксперт оценил возможности плавающего танка «Спрут»

Модернизированный плавающий танк «Спрут-CДМ1» — это боевая машина как для десанта, так и для огневой поддержки танков, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 27 ноября.

Ранее в этот день индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершат в 2022 году.

«Представьте себе бронемашину с огневой мощью боевого танка, однако более чем в два раза легче по весу, которую сбрасывают с самолета в зону боевых действий, и она благополучно приземляется и с ходу форсирует водную преграду, ведя огонь из пушки 125-мм прямо с воды. Это и есть работа «Спрут-CДМ1», — сказал военный эксперт.

По его словам, уникальность машины «Спрут-СДМ1» в том, что это легкий плавающий танк, который способен бороться с танками, бронетехникой и живой силой противника в составе различных видов войск.

Машина кроме 125-мм пушки вооружена крупнокалиберным пулеметом, которым можно управлять дистанционно, а также оснащена новейшим электронным и программным обеспечением.

По сути, аналогов за рубежом у волгоградского легкого танка нет, однако есть схожие в своем роде бронемашины, подчеркнул Михайлов.

«Например, американская БПМ М2 «Брэдли», которая, правда, не обладает мощной пушкой и может поражать танки только из установок ПТУР», — добавил военный специалист.

Эксперты называют в числе потенциальных конкурентов «Спрута» польский легкий танк LC-08 Anders, разработанный на базе БМП, шведский легкий танк CV90120-T, американский Stingray и несколько других моделей, заключил эксперт.

Ранее, в июле, индийская газета Economic Times сообщила со ссылкой на военные источники, что правительство Индии разрешило закупки иностранных легких военных танков на фоне военного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе.

Среди возможных вариантов издание назвало «Спрут-СДМ1», которые по своим техническим характеристикам похожи на танки Т-72 и Т-90, эксплуатируемые армией страны.